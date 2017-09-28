В Гусеве попрощались с погибшим в ДТП 22 сентября водителем маршрутного такси
28 сентябрь 2017, 13:07
Сегодня жители Гусева прощались с погибшим в автокатастрофе 22 сентября Валерием Сусловым. В тот злополучный день он находился за рулем маршрутки. Удар пришелся на левую сторону, водитель погиб на месте. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: авария
Сегодня у дома офицеров собралось больше полусотни горожан. Все они пришли проститься с Валерием Сусловым. На появление камеры родственники и друзья погибшего отреагировали неоднозначно. В интернете до завершения следствия много необоснованных обвинений в адрес водителя.
Светлана Кобина, жительница Гусева:
— Валерия я знаю. Больше года с ним ездила и знаю его только с хорошей стороны. Быстро он никогда не ездил. Когда кто-то звонил, он никогда не разговаривал, потому что у него был специальный наушник. Никогда не отвлекался, хороший парень.
Через месяц Валерию исполнилось бы 49 лет. 20 из них он отдал службе в ГИБДД. За эти годы у него не одна медаль, однако, это не за выслугу лет, а за героизм. По словам коллег, он не раз спасал людям жизнь.
Сергей Демин, бывший коллега Валерия:
— Если бы он был коррумпированным сотрудником, он бы за рулем сам не работал, поверьте. И я знаю Валерия Борисовича только с положительной стороны. Знаете, как таких людей называют? С такими людьми можно идти в разведку. И то, что сейчас развивается в интернете, это пишут люди, не знающие ни сущности, ни человека.
Детей у Валерия не было. Он участвовал в воспитании девятилетней племянницы Ульяны.
Татьяна Ковалева, двоюродная сестра Валерия:
— Дочка у меня очень переживает по этому поводу. Она растет без папы, поэтому она к нему так тянулась сильно. Когда он приходил всегда — «Дядя Валера, дядя Валера». И он детей очень любил, так всегда играл с ними.
Андрей Славинский, однокурсник Валерия:
— В субботу с утра я в интернете прочел о Валерии. Я знал, что он занимается извозом, но там была опечатка будто ему 47 лет. И я до последнего надеялся, что это не он. Сложно мне говорить. Светлая память этому человеку.
Сегодня у дома офицеров собралось больше полусотни горожан. Все они пришли проститься с Валерием Сусловым. На появление камеры родственники и друзья погибшего отреагировали неоднозначно. В интернете до завершения следствия много необоснованных обвинений в адрес водителя.
Светлана Кобина, жительница Гусева:
— Валерия я знаю. Больше года с ним ездила и знаю его только с хорошей стороны. Быстро он никогда не ездил. Когда кто-то звонил, он никогда не разговаривал, потому что у него был специальный наушник. Никогда не отвлекался, хороший парень.
Через месяц Валерию исполнилось бы 49 лет. 20 из них он отдал службе в ГИБДД. За эти годы у него не одна медаль, однако, это не за выслугу лет, а за героизм. По словам коллег, он не раз спасал людям жизнь.
Сергей Демин, бывший коллега Валерия:
— Если бы он был коррумпированным сотрудником, он бы за рулем сам не работал, поверьте. И я знаю Валерия Борисовича только с положительной стороны. Знаете, как таких людей называют? С такими людьми можно идти в разведку. И то, что сейчас развивается в интернете, это пишут люди, не знающие ни сущности, ни человека.
Детей у Валерия не было. Он участвовал в воспитании девятилетней племянницы Ульяны.
Татьяна Ковалева, двоюродная сестра Валерия:
— Дочка у меня очень переживает по этому поводу. Она растет без папы, поэтому она к нему так тянулась сильно. Когда он приходил всегда — «Дядя Валера, дядя Валера». И он детей очень любил, так всегда играл с ними.
Андрей Славинский, однокурсник Валерия:
— В субботу с утра я в интернете прочел о Валерии. Я знал, что он занимается извозом, но там была опечатка будто ему 47 лет. И я до последнего надеялся, что это не он. Сложно мне говорить. Светлая память этому человеку.
Евгения Чирочкина, Василий Терехов
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