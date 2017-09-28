Центр раннего развития
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В Гусеве попрощались с погибшим в ДТП 22 сентября водителем маршрутного такси

28 сентябрь 2017, 13:07
В Гусеве попрощались с погибшим в ДТП 22 сентября водителем маршрутного такси
Сегодня жители Гусева прощались с погибшим в автокатастрофе 22 сентября Валерием Сусловым. В тот злополучный день он находился за рулем маршрутки. Удар пришелся на левую сторону, водитель погиб на месте. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

Сегодня у дома офицеров собралось больше полусотни горожан. Все они пришли проститься с Валерием Сусловым. На появление камеры родственники и друзья погибшего отреагировали неоднозначно. В интернете до завершения следствия много необоснованных обвинений в адрес водителя.

Светлана Кобина, жительница Гусева:
— Валерия я знаю. Больше года с ним ездила и знаю его только с хорошей стороны. Быстро он никогда не ездил. Когда кто-то звонил, он никогда не разговаривал, потому что у него был специальный наушник. Никогда не отвлекался, хороший парень.

Через месяц Валерию исполнилось бы 49 лет. 20 из них он отдал службе в ГИБДД. За эти годы у него не одна медаль, однако, это не за выслугу лет, а за героизм. По словам коллег, он не раз спасал людям жизнь.

Сергей Демин, бывший коллега Валерия:
— Если бы он был коррумпированным сотрудником, он бы за рулем сам не работал, поверьте. И я знаю Валерия Борисовича только с положительной стороны. Знаете, как таких людей называют? С такими людьми можно идти в разведку. И то, что сейчас развивается в интернете, это пишут люди, не знающие ни сущности, ни человека.

Детей у Валерия не было. Он участвовал в воспитании девятилетней племянницы Ульяны.

Татьяна Ковалева, двоюродная сестра Валерия:
— Дочка у меня очень переживает по этому поводу. Она растет без папы, поэтому она к нему так тянулась сильно. Когда он приходил всегда — «Дядя Валера, дядя Валера». И он детей очень любил, так всегда играл с ними.

Андрей Славинский, однокурсник Валерия:
— В субботу с утра я в интернете прочел о Валерии. Я знал, что он занимается извозом, но там была опечатка будто ему 47 лет. И я до последнего надеялся, что это не он. Сложно мне говорить. Светлая память этому человеку.

Евгения Чирочкина, Василий Терехов
Теги: авария
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Роланд
# 1Роланд
Светлая память Валерию, хорошему человеку. Не обращайте внимание на большинство нашего "СМИ", не глупые люди и так понимают, что таким образом выгораживается виновник ДТП. Они всегда своих так выгораживают. История из разряда "7ми летний мальчик был пьян". Близким Валерия сил и терпения

Репортеры, а как же должны еще были на вас реагировать адекватные люди, когда вы, специалисты "легкого поведения", всю ситуацию и переворачиваете?
Вчера, 13:40   ЦитироватьОтветить13
Гость Водитель
# 2Гость Водитель
Валере, светлая память. Это очень хороший человек был. И когда в ГАИ служил, водители о нем отзывались только положительно. Сейчас таких сотрудников, к сожалению, почти не осталось.
Вчера, 14:39   ЦитироватьОтветить3
Жительница Гусева
# 3Жительница Гусева
Светлая память!Соболезнования семье,не знала лично, но очень горько!
Вчера, 15:55   ЦитироватьОтветить5
Стефаныч
# 4Стефаныч
Несвоевременно и так трагично оборвалась жизнь Валеры.Кто смог вчера и был на прощание видели,что комментарии излишни..сколько людей пришло попрощаться с ним.Светлая и вечная память.
Вчера, 17:11   ЦитироватьОтветить3
Гость Вячеслав
# 5Гость Вячеслав
Соболезную родственникам и близким Валеры Суслова. Знал его лично, скорблю с вами.Светлая память!
Вчера, 17:41   ЦитироватьОтветить2
Гость Виталий
# 6Гость Виталий
Роланд,
Так сами гайцы и подделывают экспертизы ДТП под нужный результат нужным людям. Если обраточка прилетит, я не удивлюсь.
Вчера, 18:39   ЦитироватьОтветить1

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