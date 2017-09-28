Центр раннего развития
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Следствие разыскивает очевидцев ДТП под Гвардейском, где погибли семь человек

28 сентябрь 2017, 15:56
Следствие разыскивает очевидцев ДТП под Гвардейском, где погибли семь человек
Следователи УМВД России по Калининградской области разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего 22 сентября 2017 года около 19.40 на 41-м километре трассы А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров (ориентир – поворот на поселок Солдатово).

В результате столкновения автомобиля «Мерседес ML 350» с пассажирским микроавтобусом «Мерседес Спринтер 316 CDI» семь человек погибли, 8 человек получили ранения.

23 сентября следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Для проведения всесторонней и объективной проверки полицейские обращаются к жителям региона с просьбой оказать содействие.

Если вы стали очевидцем ДТП, или обладаете какой-либо значимой информацией о происшествии, просьба сообщить об этом по телефону 8 (4012) 554-713 или явиться к следователю 4-го отдела СУ УМВД России по городу Калининграду по адресу: г. Калининград, ул. М. Галковского, д. 2, кабинет № 422.
Теги: полиция авария
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я
# 1я
Водила мерина отмажется.
Вчера, 16:34   ЦитироватьОтветить1
Я люблю Город Гусев
# 2Я люблю Город Гусев
Цитата: я
Водила мерина отмажется.

100% процентов.
Вчера, 17:56   ЦитироватьОтветить0
Ника
# 3Ника
Я люблю Город Гусев,
100% - не отмажется! Какой только срок дадут? Максимальный - 7 лет, т.к. не преднамеренно. Но как он будет жить со всем этим? Столько людей угробил, да ещё покалечил сколько...
И главное - ничем не объяснить его глупость в тот момент. Ничего хорошего в будущем его не ждёт, хотя никому от этого не легче.
Вчера, 21:22   ЦитироватьОтветить0
Я люблю Город Гусев
# 4Я люблю Город Гусев
Цитата: Ника
Я люблю Город Гусев,
100% - не отмажется! Какой только срок дадут? Максимальный - 7 лет, т.к. не преднамеренно. Но как он будет жить со всем этим? Столько людей угробил, да ещё покалечил сколько...
И главное - ничем не объяснить его глупость в тот момент. Ничего хорошего в будущем его не ждёт, хотя никому от этого не легче.

Это вы так думаете, сейчас посидит несколько месяцев, потом затихнет все,а потом и вовсе выяснется,как с господином Козловым(правда он за другое на орешки заработал ) на домашнем аресте.Я, конечно желаю,чтобы его наказали, потому что до сих пор не укладывается в голове вся боль и горе.Вы, спрашиваете как он будет жить со всем, я думаю ему ПРОСТО ПОФИГ. Когда случилась авария, этот самый, начал собирать свои вещи,-это написано из слов кто видел.Чтобы сделал человек с совестью на его месте?!Думаю, вы понимаете.
Вчера, 22:16   ЦитироватьОтветить0
Ника
# 5Ника
Я люблю Город Гусев,
Вы, спрашиваете как он будет жить со всем, я думаю ему ПРОСТО ПОФИГ. Когда случилась авария, этот самый, начал собирать свои вещи,-это написано из слов кто видел.Чтобы сделал человек с совестью на его месте?!Думаю, вы понимаете.

Мысли из головы не выкинуть,память не стереть.Это его и достанет со временем,слишком тяжкие последствия,а оправдания превышению им скорости нет.
Там, после аварии, он мог быть в состоянии аффекта.
Вчера, 23:22   ЦитироватьОтветить0
Я люблю Город Гусев
# 6Я люблю Город Гусев
Цитата: Ника
его

Почитайте, что пишут, там уже новые факты, появился новый виновник дтп, который скрылся с дтп, с разбитой машиной,хотя первоначально в обьяснительной не было ни слова от хозяина мерса про третью машину.Все ведется к тому, чтобы выйти из воды сухим.Никто не может знать, что в его голове, не Вы, не я.Он даже вину свою не признал, и не признает на следствии, о чем тут можно говорить.Ничего его не достанет, для самого себя, он не виновен, об этом говорят факты.
Сегодня, 00:45   ЦитироватьОтветить0

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