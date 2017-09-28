Следствие разыскивает очевидцев ДТП под Гвардейском, где погибли семь человек

28 сентябрь 2017, 15:56

Следователи УМВД России по Калининградской области разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего 22 сентября 2017 года около 19.40 на 41-м километре трассы А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров (ориентир – поворот на поселок Солдатово).



В результате столкновения автомобиля «Мерседес ML 350» с пассажирским микроавтобусом «Мерседес Спринтер 316 CDI» семь человек погибли, 8 человек получили ранения.



23 сентября следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Для проведения всесторонней и объективной проверки полицейские обращаются к жителям региона с просьбой оказать содействие.



Если вы стали очевидцем ДТП, или обладаете какой-либо значимой информацией о происшествии, просьба сообщить об этом по телефону 8 (4012) 554-713 или явиться к следователю 4-го отдела СУ УМВД России по городу Калининграду по адресу: г. Калининград, ул. М. Галковского, д. 2, кабинет № 422.

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