Городская администрация проводит опрос среди населения о начале отопительного сезона

2 октябрь 2017, 18:29

Вниманию собственников и нанимателей жилых помещений, пользователей центрального отопления! Городская администрация просит Вас принять участие в опросе о начале отопительного сезона.Глава администрация МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел совещание о подготовке и начале отопительного сезона.В рамках российского законодательства отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.В виду того, что Гусевская ТЭЦ вырабатывает минимально около 12 гигакалорий в час, а объекты социальной сферы города Гусева потребляют чуть более 2 гигакалорий отсутствует техническая возможность отдельного подключения к теплу социальных учреждений. Поэтому отопление будет подаваться сразу всем потребителям согласно графику.Также напоминаем, что согласно постановлению Правительства Калининградской области от 28.03.2014 г. № 184 в случае отсутствия приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах продолжительность отопительного периода определена как количество календарных месяцев (7 месяцев), в том числе неполных, в отопительном периоде.С декабря 2015 года муниципалитеты имеют право начинать отопительный период ранее установленной нормы.По результатам совещания глава администрации поручил провести опрос среди населения о начале отопительного сезона с помощью социальных сетей, а также путем привлечения для опроса старших по домам.Голосование продлится до 5 октября.