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Городская администрация проводит опрос среди населения о начале отопительного сезона

2 октябрь 2017, 18:29
Городская администрация проводит опрос среди населения о начале отопительного сезона
Вниманию собственников и нанимателей жилых помещений, пользователей центрального отопления! Городская администрация просит Вас принять участие в опросе о начале отопительного сезона.

Глава администрация МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел совещание о подготовке и начале отопительного сезона.

В рамках российского законодательства отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

В виду того, что Гусевская ТЭЦ вырабатывает минимально около 12 гигакалорий в час, а объекты социальной сферы города Гусева потребляют чуть более 2 гигакалорий отсутствует техническая возможность отдельного подключения к теплу социальных учреждений. Поэтому отопление будет подаваться сразу всем потребителям согласно графику.

Также напоминаем, что согласно постановлению Правительства Калининградской области от 28.03.2014 г. № 184 в случае отсутствия приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах продолжительность отопительного периода определена как количество календарных месяцев (7 месяцев), в том числе неполных, в отопительном периоде.

С декабря 2015 года муниципалитеты имеют право начинать отопительный период ранее установленной нормы.

По результатам совещания глава администрации поручил провести опрос среди населения о начале отопительного сезона с помощью социальных сетей, а также путем привлечения для опроса старших по домам.

В связи с этим просим проголосовать за наиболее подходящий, на Ваш взгляд, вариант включения отопления в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также на сайте администрации

Голосование продлится до 5 октября.
Теги: опрос отопительный сезон отопление
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прохожий
# 1прохожий
какой опрос,существует понятие закона и температурные показания на улице- сам- то господин уже протапливает свои хоромы ,в доме природный газ,а чем виноваты простые жители?
Вчера, 21:09   ЦитироватьОтветить2
Гость Галина
# 2Гость Галина
Пора начинать топить
Вчера, 21:21   ЦитироватьОтветить2
Гидромет
# 3Гидромет
Цитата: прохожий
какой опрос,существует понятие закона и температурные показания на улице- сам- то господин уже протапливает свои хоромы ,в доме природный газ,а чем виноваты простые жители?

По закону и температуре нам еще не скоро его включат
Вчера, 21:22   ЦитироватьОтветить0
Гость Маша
# 4Гость Маша
Уже пора подключать
Вчера, 21:38   ЦитироватьОтветить0
Митяй
# 5Митяй
Даёшь плесень в каждый дом к ноябрю!
С 15 включить, потом раз пять отключить для замены труб, батарей, устранения подвальных и магистральных протечек. А весной наоборот. В домах у 80% уже окна открыты, а они всё топят и топят, всё никак прибыль приумножить и по своим карманам распихать не могут.
Вчера, 21:58   ЦитироватьОтветить2
Гость александр
# 6Гость александр
Рыжего в отставку.
Вчера, 22:23   ЦитироватьОтветить1
Конь в пальто
# 7Конь в пальто
Бред!!! Как можно такие решения принимать по опросу? Одна квартира в середине дома,а кто-то в угловой живёт на 5 этаже. Одни скажут,что ещё тепло,а другие в плесени будут. А если у меня лежачий пожилой человек,то я и помыть не могу его.На судно ходить и то холодно. Пора включать тепло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вчера, 22:45   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 8Гость Гость
Да здравствует сырость и плесень, а нормы советских времен давно надо было пересмотреть. Дети в садике только и болеют. Только и успеваешь в больницу бегать.
Вчера, 22:45   ЦитироватьОтветить0
Гость водитель
# 9Гость водитель
Большая яма на центральном мосту- обратите внимание.отопление не беспокоит-у меня газ мне тепло и сухо.
Вчера, 23:51   ЦитироватьОтветить0

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