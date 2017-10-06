Сегодня в Городском доме культуре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя
6 октябрь 2017, 19:52
Поздравить учителей и ветеранов педагогического труда пришли глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов и первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев. В своих выступлениях руководители округа выразили слова благодарности педагогам за их труд и подчеркнули огромную роль учителя в формировании у детей духовных и моральных ценностей, сообщает пресс-служба городской администрации.концерт День учителя
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Сказать теплые слова учителям и подарить им букеты цветов пришли воспитанники Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного в г. Гусеве.
Во время мероприятия прошла церемония награждения. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждена Алла Климова, главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26». Благодарственное письмо окружного Совета депутатов получила Марина Беспалова, директор филиала МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева «СОШ в пос. Маяковское».
В честь международного Дня учителя благодарственным письмом главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» награждены: Людмила Борисова – заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №14», Маргарита Фролова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Калининская общеобразовательная школа».
Образовательные учреждения Гусевского городского округа стали лауреатами Всероссийской выставки образовательных учреждений и сегодня также были награждены грамотами. Церемонию награждению лауреатов-победителей выставки провела и.о. начальника Управления образования Тамара Бутрим. Ими стали: заведующая детским садом № 5 – Ольга Бугаенко, заведующего детским садом № 6 - Елена Ларионова, заведующая детским садом №11 Татьяна Заварзина.
Подарком к этому замечательному празднику стал концерт с выступлением творческих коллективов города.
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Сказать теплые слова учителям и подарить им букеты цветов пришли воспитанники Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного в г. Гусеве.
Во время мероприятия прошла церемония награждения. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждена Алла Климова, главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26». Благодарственное письмо окружного Совета депутатов получила Марина Беспалова, директор филиала МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева «СОШ в пос. Маяковское».
В честь международного Дня учителя благодарственным письмом главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» награждены: Людмила Борисова – заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №14», Маргарита Фролова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Калининская общеобразовательная школа».
Образовательные учреждения Гусевского городского округа стали лауреатами Всероссийской выставки образовательных учреждений и сегодня также были награждены грамотами. Церемонию награждению лауреатов-победителей выставки провела и.о. начальника Управления образования Тамара Бутрим. Ими стали: заведующая детским садом № 5 – Ольга Бугаенко, заведующего детским садом № 6 - Елена Ларионова, заведующая детским садом №11 Татьяна Заварзина.
Подарком к этому замечательному празднику стал концерт с выступлением творческих коллективов города.
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