Компания ООО «Гранит-Плюс» сорвала начало отопительного сезона в Гусеве
10 октябрь 2017, 14:44
Теплоснабжающая компания ООО «Гранит-Плюс», которая отапливает улицы Маяковского и Балтийскую, сорвала начало отопительного сезона. Об этом Gusev-online.ru рассказал пресс-секретарь городской администрации. По словам руководителя котельной сломался погрузчик.Теги: отопление отопительный сезон
Администрация округа и депутаты окружного Совета подготовили обращение в прокуратуру на руководство данной компании.
Напомним, в Гусеве сегодня начали подключать отопление в домах и объектах социальной сферы. Подключение домов будет производиться поэтапно, чтобы избежать завоздушивания системы. Все дома и объекты социальной сферы будут подключены в течении 2-х дней.
Администрация округа и депутаты окружного Совета подготовили обращение в прокуратуру на руководство данной компании.
Напомним, в Гусеве сегодня начали подключать отопление в домах и объектах социальной сферы. Подключение домов будет производиться поэтапно, чтобы избежать завоздушивания системы. Все дома и объекты социальной сферы будут подключены в течении 2-х дней.
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