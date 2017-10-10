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Компания ООО «Гранит-Плюс» сорвала начало отопительного сезона в Гусеве

10 октябрь 2017, 14:44
Компания ООО «Гранит-Плюс» сорвала начало отопительного сезона в Гусеве
Теплоснабжающая компания ООО «Гранит-Плюс», которая отапливает улицы Маяковского и Балтийскую, сорвала начало отопительного сезона. Об этом Gusev-online.ru рассказал пресс-секретарь городской администрации. По словам руководителя котельной сломался погрузчик.

Администрация округа и депутаты окружного Совета подготовили обращение в прокуратуру на руководство данной компании.

Напомним, в Гусеве сегодня начали подключать отопление в домах и объектах социальной сферы. Подключение домов будет производиться поэтапно, чтобы избежать завоздушивания системы. Все дома и объекты социальной сферы будут подключены в течении 2-х дней.
Теги: отопление отопительный сезон
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Гость гость
# 1Гость гость
В смысле сорвало? Батареи на ул. Маяковского теплые!!
Вчера, 22:53   ЦитироватьОтветить0

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