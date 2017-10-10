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Ребята из Фурманово показали в городской библиотеке сценку, подготовленную для областного конкурса

10 октябрь 2017, 15:57
Ребята из Фурманово показали в городской библиотеке сценку, подготовленную для областного конкурса
В Центральной детской библиотеке состоялся показ инсценировки, подготовленной для Областного детского литературно-театрального конкурса «Голубая чашка». Уже не первый раз в конкурсе принимают участие ребята из театральной студии, действующей при Фурмановской библиотеке. Руководит коллективом заведующая библиотекой Ирина Алексеевна Мозолькова.

В этот раз зрители (кадеты Филиала Кадетского морского корпуса, посетители библиотеки, а также родные и знакомые юных артистов) увидели пьесу «Сказки вокруг нас», написанную И. Мозольковой по произведениям талантливой калининградской писательницы Валентины Соловьевой. В основу сценария легли сказки «Шорох», «Глупая дырка» и другие. А библиотекарь ЦДБ Нина Михайловна Парфенова подготовила выставку-обзор, рассказывающую зрителям о творчестве В. Соловьевой.

Юные артисты великолепно справились с задачей – зрители и смеялись вместе с героями, и сопереживали им. Желаем коллективу творческих успехов и победы в конкурсе!
Теги: Фурманово библиотека
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