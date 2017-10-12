В связи с дождливой погодой аграрии округа несут значительный урон
12 октябрь 2017, 15:34
С 9 октября 2017 года Постановлением Правительства Калининградской области в 13 муниципалитетах области объявлен режим чрезвычайной ситуации, в том числе и в Гусевском городском округе.Теги: сельское хозяйство
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в связи с дождливой погодой аграрная сфера области несет значительный урон. Предприятия сельского хозяйства прикладывают все усилия, чтобы завершить уборочную кампанию с наименьшими потерями.
На сегодняшний день в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 15031 га. По состоянию на 12 октября убрано 8139 га, что составляет 54% от посевных площадей.
Необходимо убрать еще 1600 га яровой пшеницы, 980 га гречихи и 3798 га кукурузы на зерно.
Полностью завершили уборку зерновых культур пять предприятий округа. Два предприятия завершили уборку и определились с площадью, на которую будет составлен акт гибели культур.
По предварительным оценкам площадь гибели озимых культур составляет более 500 га.
В Крестьянско-фермерских хозяйствах Гусевского городского округа, специализирующихся на возделывании картофеля и овощей, условиями работы тоже идут сложно. На сегодняшний день из 27 га картофеля убрано 17 га, из 2 га овощей убран 1 га.
Аграрии округа все же надеются, что в ближайшие дни погода будет более лояльна и позволит собрать выращенное.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в связи с дождливой погодой аграрная сфера области несет значительный урон. Предприятия сельского хозяйства прикладывают все усилия, чтобы завершить уборочную кампанию с наименьшими потерями.
На сегодняшний день в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 15031 га. По состоянию на 12 октября убрано 8139 га, что составляет 54% от посевных площадей.
Необходимо убрать еще 1600 га яровой пшеницы, 980 га гречихи и 3798 га кукурузы на зерно.
Полностью завершили уборку зерновых культур пять предприятий округа. Два предприятия завершили уборку и определились с площадью, на которую будет составлен акт гибели культур.
По предварительным оценкам площадь гибели озимых культур составляет более 500 га.
В Крестьянско-фермерских хозяйствах Гусевского городского округа, специализирующихся на возделывании картофеля и овощей, условиями работы тоже идут сложно. На сегодняшний день из 27 га картофеля убрано 17 га, из 2 га овощей убран 1 га.
Аграрии округа все же надеются, что в ближайшие дни погода будет более лояльна и позволит собрать выращенное.
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