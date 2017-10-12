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Всем семьям погибших в автокатастрофе под Гвардейском выплачена материальная помощь из областного бюджета

12 октябрь 2017, 17:36
Всем семьям погибших в автокатастрофе под Гвардейском выплачена материальная помощь из областного бюджета
Семь семей получили из резервного фонда правительства Калининградской области 1,75 миллиона рублей, по 250 тысяч на семью.

Как сообщила руководитель министерства социальной политики Анжелика Майстер, материальная помощь из областного бюджета семьям погибших в автокатастрофе, произошедшей 22 сентября на 41-м километре трассы Калининград – Черняховск – Нестеров, выплачена в полном объеме.

«Работа с семьями, которые нуждаются в помощи и поддержке, продолжается. К этой деятельности подключились муниципальные социальные службы. Психологи Центра помощи семье и детям готовы сопровождать семьи пострадавших столько, сколько потребуется», – отметила Анжелика Майстер.

Напомним, что по телефону (84012) 531-231 по-прежнему работает горячая линия, где можно уточнить вопросы, связанные с получением помощи.
Теги: авария Правительство КО
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