Всем семьям погибших в автокатастрофе под Гвардейском выплачена материальная помощь из областного бюджета
12 октябрь 2017, 17:36
Семь семей получили из резервного фонда правительства Калининградской области 1,75 миллиона рублей, по 250 тысяч на семью.Теги: авария Правительство КО
Как сообщила руководитель министерства социальной политики Анжелика Майстер, материальная помощь из областного бюджета семьям погибших в автокатастрофе, произошедшей 22 сентября на 41-м километре трассы Калининград – Черняховск – Нестеров, выплачена в полном объеме.
«Работа с семьями, которые нуждаются в помощи и поддержке, продолжается. К этой деятельности подключились муниципальные социальные службы. Психологи Центра помощи семье и детям готовы сопровождать семьи пострадавших столько, сколько потребуется», – отметила Анжелика Майстер.
Напомним, что по телефону (84012) 531-231 по-прежнему работает горячая линия, где можно уточнить вопросы, связанные с получением помощи.
Как сообщила руководитель министерства социальной политики Анжелика Майстер, материальная помощь из областного бюджета семьям погибших в автокатастрофе, произошедшей 22 сентября на 41-м километре трассы Калининград – Черняховск – Нестеров, выплачена в полном объеме.
«Работа с семьями, которые нуждаются в помощи и поддержке, продолжается. К этой деятельности подключились муниципальные социальные службы. Психологи Центра помощи семье и детям готовы сопровождать семьи пострадавших столько, сколько потребуется», – отметила Анжелика Майстер.
Напомним, что по телефону (84012) 531-231 по-прежнему работает горячая линия, где можно уточнить вопросы, связанные с получением помощи.
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