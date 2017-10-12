В Гусеве госавтоинспекторы и юные инспекторы движения научили прохожих правилам безопасного перехода проезжей части

12 октябрь 2017, 20:46

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с воспитанниками «Детско-юношеского центра» и учащимися средней школы № 1 города Гусева, состоящими в отряде юных инспекторов движения, организовали профилактическое мероприятие «Пешеход – на переход!». Акцию провели 12 октября на оживленном перекрестке, оборудованном регулируемыми пешеходными переходами.



Ребята, надев новые яркие жилеты, призывали прохожих соблюдать Правила дорожного движения: переходить дорогу по «зебре» и использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и в ненастную погоду. Сотрудники ГИБДД объяснили участникам акции, что пешеходный переход является местом повышенной опасности, и что в этой конфликтной зоне участники движения – как пешеходы, так и водители – очень часто совершают роковые ошибки. Горожане, получившие специальные памятки и световозвращатели, пообещали юидовцам и полицейским всегда быть дисциплинированными и соблюдать правила.



Целями мероприятия стали профилактика ДТП с участием пешеходов, а также выработка у водителей транспортных средств высокого чувства ответственности за выполнение требований ПДД и внимательного отношения к пешим участникам движения, особенно вблизи детских и образовательных учреждений.

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