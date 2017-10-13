Мотоциклисту из Гусева, пострадавшему в аварии, нужны средства на реабилитацию
13 октябрь 2017, 00:33
28-летнему мотоциклисту из Гусева, который летом пострадал в аварии, требуются средства на реабилитацию. Об этом Клопс.Ru рассказала его жена Надежда Пивченко.Теги: авария помощ
В семье Пивченко растёт двухлетний сын Никита. Надя в декретном отпуске, Сергей до аварии работал сварщиком, кормил семью. 11 июля он врезался на мотоцикле в дерево. Надежда говорит, что этот день разделил их жизнь на "до" и "после".
«Сергей заядлый рыбак — у него было две лодки, в этот день одну из них он обменял на мотоцикл. Вечером поехал на нём прокатиться, а я с Никиткой была дома. Около 22:30 во двор прибежала соседка-школьница. Она была испугана, вела себя как-то странно, а потом призналась, что видела, как Серёжа разбился на мотоцикле», — рассказывает Надежда.
Девочка с одноклассниками стояла на остановке на трассе. Они увидели, как мотоцикл Сергея врезался в дерево. Водитель был без шлема. Подростки вызвали медиков и позвонили его брату, который живёт рядом. Он сразу приехал на место аварии и отправился за машиной скорой помощи в Калининград.
«Мужа обследовали и оперировали до утра, медики буквально не отходили от него. Утром я приехала в больницу. Мне сказали, что всё очень плохо — у него буквально раскроен череп, тяжелейшие травмы, ушиб головного мозга. Его шансы выжить — пять процентов из ста», — вспоминает Надежда.
По словам медиков, делать операцию на мозге было нельзя. Чтобы срастались кости, Сергея ввели в искусственную кому. Через две недели его начали постепенно выводить из этого состояния.
«Мне было страшно его потерять, это мой самый любимый, близкий человек. Я в панике бегала по знакомым, родственникам, одалживала деньги на дорогостоящие лекарства. Больше месяца Сергей провёл в реанимации БСМП», — говорит Надежда.
Сергей и Надежда Пивченко / Фото: личный архив семьи
14 августа медики приняли решение перевести пациента в Гусевскую ЦРБ по месту прописки. Надя рассказывает, что по дороге её муж впал в кому. Сопровождавшие его гусевские реаниматологи снова спасали ему жизнь. В конце августа Сергею стало лучше. Он начал разговаривать, узнавать родных, понемногу есть, самостоятельно дышать.
10 сентября Пивченко перевели из реанимации в обычную палату в отделении хирургии.
«Сейчас Серёжа может двигать правой стороной, с левой у него был полный паралич, но сейчас и она едва заметно шевелится. Понемногу заживают пролежни на теле. Есть положительная динамика. Ему очень помогают ежедневные массажи, но бесплатного массажиста в больнице нет, приходится платить», — говорит Надежда Пивченко.
Пока её супруг в больнице, его обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами. Но нет денег на массажиста, на памперсы. Надежда находится в декретном отпуске, пособия на ребёнка она получала до полутора лет. Живёт с мамой Сергея, она инвалид — у женщины тяжёлый ревматоидный артрит, с трудом и с болью даётся каждое движение.
«Раньше нас обеспечивал Сергей, а сейчас мы живём на пенсию его мамы. Я бы пошла на работу, но садика нет, а свекровь физически не справится с малышом», — говорит Надежда.
Доктор сказал, что, несмотря на тяжелейшие травмы, у Сергея хорошие перспективы на восстановление, только реабилитацию нужно проходить быстрее — не упускать время. Скоро пациента отправят в Москву в Институт им. Пирогова на бесплатную двухнедельную реабилитацию.
«Если успеем оформить Серёже инвалидность, то поедем бесплатно. В центре придётся купить раскладушку или матрас, чтобы находиться рядом с ним. Конечно, потребуются средства на какие-то минимальные расходы», — объясняет Надежда.
Однако это только начало долгого пути к полноценной жизни. Ещё предстоят поездки в другие реабилитационные центры, которые настоятельно рекомендуют доктора. На днях Надежда направила выписки Сергея в профильные санатории Литвы и Белоруссии. Ответили пока только из Литвы — курсы восстановления после сложных сочетанных травм — от 21 до 28 дней, их цена — около полумиллиона рублей.
«Сергей — заботливый отец, наш самый дорогой на свете человек. Я счастлива, что врачам удалось спасти ему жизнь. Но нам предстоит ещё столько сложностей. У меня хватит сил и терпения, чтобы поднять его на ноги. Но боюсь, финансово мы не потянем...» — плачет Надежда.
Сергей Пивченко / Фото: личный архив семьи
Желающие оказать помощь семье Пивченко могут перечислить средства на карту Сбербанка №5469 2000 1204 4755. Карта привязана к телефону 8-952-119-94-39 (получатель Надежда Сергеевна П.).
ДТП, в котором пострадал Сергей Пивченко, случилось 11 июля в 22:15 в Нестеровском районе. Мужчина ехал по дороге Липово — Ясная Поляна. Во время движения он не справился с управлением и наехал на придорожное дерево.
В семье Пивченко растёт двухлетний сын Никита. Надя в декретном отпуске, Сергей до аварии работал сварщиком, кормил семью. 11 июля он врезался на мотоцикле в дерево. Надежда говорит, что этот день разделил их жизнь на "до" и "после".
На новом мотоцикле
«Сергей заядлый рыбак — у него было две лодки, в этот день одну из них он обменял на мотоцикл. Вечером поехал на нём прокатиться, а я с Никиткой была дома. Около 22:30 во двор прибежала соседка-школьница. Она была испугана, вела себя как-то странно, а потом призналась, что видела, как Серёжа разбился на мотоцикле», — рассказывает Надежда.
Девочка с одноклассниками стояла на остановке на трассе. Они увидели, как мотоцикл Сергея врезался в дерево. Водитель был без шлема. Подростки вызвали медиков и позвонили его брату, который живёт рядом. Он сразу приехал на место аварии и отправился за машиной скорой помощи в Калининград.
Искусственная кома
«Мужа обследовали и оперировали до утра, медики буквально не отходили от него. Утром я приехала в больницу. Мне сказали, что всё очень плохо — у него буквально раскроен череп, тяжелейшие травмы, ушиб головного мозга. Его шансы выжить — пять процентов из ста», — вспоминает Надежда.
По словам медиков, делать операцию на мозге было нельзя. Чтобы срастались кости, Сергея ввели в искусственную кому. Через две недели его начали постепенно выводить из этого состояния.
«Мне было страшно его потерять, это мой самый любимый, близкий человек. Я в панике бегала по знакомым, родственникам, одалживала деньги на дорогостоящие лекарства. Больше месяца Сергей провёл в реанимации БСМП», — говорит Надежда.
Сергей и Надежда Пивченко / Фото: личный архив семьи
Спасали второй раз
14 августа медики приняли решение перевести пациента в Гусевскую ЦРБ по месту прописки. Надя рассказывает, что по дороге её муж впал в кому. Сопровождавшие его гусевские реаниматологи снова спасали ему жизнь. В конце августа Сергею стало лучше. Он начал разговаривать, узнавать родных, понемногу есть, самостоятельно дышать.
10 сентября Пивченко перевели из реанимации в обычную палату в отделении хирургии.
«Сейчас Серёжа может двигать правой стороной, с левой у него был полный паралич, но сейчас и она едва заметно шевелится. Понемногу заживают пролежни на теле. Есть положительная динамика. Ему очень помогают ежедневные массажи, но бесплатного массажиста в больнице нет, приходится платить», — говорит Надежда Пивченко.
Не упустить время
Пока её супруг в больнице, его обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами. Но нет денег на массажиста, на памперсы. Надежда находится в декретном отпуске, пособия на ребёнка она получала до полутора лет. Живёт с мамой Сергея, она инвалид — у женщины тяжёлый ревматоидный артрит, с трудом и с болью даётся каждое движение.
«Раньше нас обеспечивал Сергей, а сейчас мы живём на пенсию его мамы. Я бы пошла на работу, но садика нет, а свекровь физически не справится с малышом», — говорит Надежда.
Доктор сказал, что, несмотря на тяжелейшие травмы, у Сергея хорошие перспективы на восстановление, только реабилитацию нужно проходить быстрее — не упускать время. Скоро пациента отправят в Москву в Институт им. Пирогова на бесплатную двухнедельную реабилитацию.
«Если успеем оформить Серёже инвалидность, то поедем бесплатно. В центре придётся купить раскладушку или матрас, чтобы находиться рядом с ним. Конечно, потребуются средства на какие-то минимальные расходы», — объясняет Надежда.
Не потянем финансово
Однако это только начало долгого пути к полноценной жизни. Ещё предстоят поездки в другие реабилитационные центры, которые настоятельно рекомендуют доктора. На днях Надежда направила выписки Сергея в профильные санатории Литвы и Белоруссии. Ответили пока только из Литвы — курсы восстановления после сложных сочетанных травм — от 21 до 28 дней, их цена — около полумиллиона рублей.
«Сергей — заботливый отец, наш самый дорогой на свете человек. Я счастлива, что врачам удалось спасти ему жизнь. Но нам предстоит ещё столько сложностей. У меня хватит сил и терпения, чтобы поднять его на ноги. Но боюсь, финансово мы не потянем...» — плачет Надежда.
Сергей Пивченко / Фото: личный архив семьи
Желающие оказать помощь семье Пивченко могут перечислить средства на карту Сбербанка №5469 2000 1204 4755. Карта привязана к телефону 8-952-119-94-39 (получатель Надежда Сергеевна П.).
ДТП, в котором пострадал Сергей Пивченко, случилось 11 июля в 22:15 в Нестеровском районе. Мужчина ехал по дороге Липово — Ясная Поляна. Во время движения он не справился с управлением и наехал на придорожное дерево.
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