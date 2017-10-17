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Благотворительный фонд «Берег надежды» собирает средства на операцию маленькому жителю Гусева

17 октябрь 2017, 15:06
Благотворительный фонд «Берег надежды» собирает средства на поездку и на операцию маленькому Акиму Беху города Гусева. Всего необходимо 35 тысяч рублей.

Аким Бех родился с недоразвитием нижней челюсти и расщелиной твердого и мягкого нёба. Врачи поставили диагноз - Синдром Пьера-Робена. С рождения ребенок питался через зонд. В прошлом году родители мальчика уже обращались в фонд «Берег надежды», чтобы собрать средства на проезд к месту лечения в Москву. Акиму была проведена операция в Детской городской клинической больнице Святого Владимира. Врачам удалось перевести Акима с зондового кормления на нормальный режим.

Затем Аким перенес еще одну операцию по удалению спиц.

Аким Бех недавно ездил на еще одну операцию по исправлению лицевой кости в Москве. Сама операция оплачивалась государством. Но семье нужно было помочь доехать до места лечения. На компенсацию проезда семьи к месту лечения и проживания мамы рядом с ребенком нужно собрать 35000 рублей.

Чтобы помочь Акиму, перейдите на сайт «Берег надежды».
Теги: помощ благотворительность
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