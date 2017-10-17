Федеральный инспектор и глава городской администрации посетили значимые объекты города
17 октябрь 2017, 16:01
Вчера с рабочим визитом город Гусев посетил главный федеральный инспектор по Калининградской области, руководитель приемной Президента РФ в Калининградской области Сергей Елисеев. Совместно с главой администрации МО «Гусевский городской округ» Евгением Михайловы они посетили Гусевскую центральную районную больницу и здание бывшей школы № 3 по улице Ю. Смирнова, 20. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов ремонт больница
Главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог рассказала о том, как налажена работа с пациентами, какие есть проблемы и что предпринимается для их решения. Так для улучшения условий приема пациенток в Женской консультации и в отделении дневного стационара производится капитальный ремонт, за счет средств, выделенных губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Как рассказал директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» на данном этапе уже выполнены все демонтажные работы, производится отделка стен под покраску, полы залиты под укладку плиткой, произведена прокладка трубопроводов отопления. Также за счет муниципальных средств будет произведено благоустройство территории возле Женской консультации.
Во время посещения здания бывшей школы № 3 по улице Ю. Смирнова, 20, глава администрации Евгений Михайлов рассказал федеральному инспектору, что это здание планируется реконструировать под малогабаритные квартиры для молодых специалистов социальной сферы, которые приедут работать в наш город. Таким образом, в муниципалитете планируется решить кадровые вопросы в сфере здравоохранения и образования.
Начальник Управления архитектуры и градостроения Дим Охрименко рассказал, что в здании можно разместить более шестидесяти одно и двухкомнатных квартир, а прилегающая территория позволяет развить инфраструктуру и обустроить рядом парковку, детскую площадку, кафе и магазины.
Главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог рассказала о том, как налажена работа с пациентами, какие есть проблемы и что предпринимается для их решения. Так для улучшения условий приема пациенток в Женской консультации и в отделении дневного стационара производится капитальный ремонт, за счет средств, выделенных губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Как рассказал директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» на данном этапе уже выполнены все демонтажные работы, производится отделка стен под покраску, полы залиты под укладку плиткой, произведена прокладка трубопроводов отопления. Также за счет муниципальных средств будет произведено благоустройство территории возле Женской консультации.
Во время посещения здания бывшей школы № 3 по улице Ю. Смирнова, 20, глава администрации Евгений Михайлов рассказал федеральному инспектору, что это здание планируется реконструировать под малогабаритные квартиры для молодых специалистов социальной сферы, которые приедут работать в наш город. Таким образом, в муниципалитете планируется решить кадровые вопросы в сфере здравоохранения и образования.
Начальник Управления архитектуры и градостроения Дим Охрименко рассказал, что в здании можно разместить более шестидесяти одно и двухкомнатных квартир, а прилегающая территория позволяет развить инфраструктуру и обустроить рядом парковку, детскую площадку, кафе и магазины.
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