Стройцентр
Новости / Общество

Федеральный инспектор и глава городской администрации посетили значимые объекты города

17 октябрь 2017, 16:01
Федеральный инспектор и глава городской администрации посетили значимые объекты города
Вчера с рабочим визитом город Гусев посетил главный федеральный инспектор по Калининградской области, руководитель приемной Президента РФ в Калининградской области Сергей Елисеев. Совместно с главой администрации МО «Гусевский городской округ» Евгением Михайловы они посетили Гусевскую центральную районную больницу и здание бывшей школы № 3 по улице Ю. Смирнова, 20. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог рассказала о том, как налажена работа с пациентами, какие есть проблемы и что предпринимается для их решения. Так для улучшения условий приема пациенток в Женской консультации и в отделении дневного стационара производится капитальный ремонт, за счет средств, выделенных губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Как рассказал директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» на данном этапе уже выполнены все демонтажные работы, производится отделка стен под покраску, полы залиты под укладку плиткой, произведена прокладка трубопроводов отопления. Также за счет муниципальных средств будет произведено благоустройство территории возле Женской консультации.

Во время посещения здания бывшей школы № 3 по улице Ю. Смирнова, 20, глава администрации Евгений Михайлов рассказал федеральному инспектору, что это здание планируется реконструировать под малогабаритные квартиры для молодых специалистов социальной сферы, которые приедут работать в наш город. Таким образом, в муниципалитете планируется решить кадровые вопросы в сфере здравоохранения и образования.

Начальник Управления архитектуры и градостроения Дим Охрименко рассказал, что в здании можно разместить более шестидесяти одно и двухкомнатных квартир, а прилегающая территория позволяет развить инфраструктуру и обустроить рядом парковку, детскую площадку, кафе и магазины.
Теги: Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов ремонт больница
330 просмотров   |   1 комментарий
1
Другие новости по теме
Ремонт помещений Гусевской больницы планируется осуществить к концу года
Ремонт помещений Гусевской больницы планируется осуществить к концу года
Около отделения женской консультации и дневного стационара ЦРБ обустроят прилегающую территорию
Около отделения женской консультации и дневного стационара ЦРБ обустроят прилегающую территорию
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
кремль
# 1кремль
А федеральный инспектор интересно имеет вообще представление кто такой наш Женя??? Николай Николаевич не подсказал там в Златоглавой?
Сегодня, 17:43   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»