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Началась разработка проектов праздничного оформления улиц города к Новому году

18 октябрь 2017, 15:40
Гусевский городской округ давно славится своей оригинальной новогодней иллюминацией, поэтому сотрудники образовательных и жилищно-коммунальных учреждений уже начали тщательную разработку проектов праздничного оформления улиц города к Новому 2018 году.

Как пишет пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, для всех учреждений определены сроки монтажа украшений. Ответственные руководители проводят инвентаризацию и актуализацию новогодних украшений прошлого сезона, закупают материалы для изготовления новых праздничных композиции.

Специалисты городской администрации на следующей неделе начнут отбор подходящей ели, которая станет главным украшением города на Новогодние и Рождественские праздники.
Теги: новый год
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