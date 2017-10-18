Началась разработка проектов праздничного оформления улиц города к Новому году
18 октябрь 2017, 15:40
Гусевский городской округ давно славится своей оригинальной новогодней иллюминацией, поэтому сотрудники образовательных и жилищно-коммунальных учреждений уже начали тщательную разработку проектов праздничного оформления улиц города к Новому 2018 году.Теги: новый год
Как пишет пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, для всех учреждений определены сроки монтажа украшений. Ответственные руководители проводят инвентаризацию и актуализацию новогодних украшений прошлого сезона, закупают материалы для изготовления новых праздничных композиции.
Специалисты городской администрации на следующей неделе начнут отбор подходящей ели, которая станет главным украшением города на Новогодние и Рождественские праздники.
Как пишет пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, для всех учреждений определены сроки монтажа украшений. Ответственные руководители проводят инвентаризацию и актуализацию новогодних украшений прошлого сезона, закупают материалы для изготовления новых праздничных композиции.
Специалисты городской администрации на следующей неделе начнут отбор подходящей ели, которая станет главным украшением города на Новогодние и Рождественские праздники.
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