Волонтёры GS Group совершили выезд на воинское захоронение вблизи посёлка Ольховатка
22 октябрь 2017, 13:27
21 октября на воинском захоронении близ посёлка Ольховатка волонтёры GS Group установили мемориальную плиту и два каменных креста. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».волонтёры Ольховатка Технополис GS захоронение
Начавшийся дождь не смог помешать активистам засыпать 6 тонн щебня на размеченную площадку площадью более 70 кв.м. Завершить все работы на этом историческом объекте планируется в следующем году.
Во время Первой мировой войны в этом месте шли ожесточенные бои. Здесь покоятся 3 воина Российской императорской армии и 8 воинов Германской имперской армии, погибшие в ноябре 1914 года.
Начавшийся дождь не смог помешать активистам засыпать 6 тонн щебня на размеченную площадку площадью более 70 кв.м. Завершить все работы на этом историческом объекте планируется в следующем году.
Во время Первой мировой войны в этом месте шли ожесточенные бои. Здесь покоятся 3 воина Российской императорской армии и 8 воинов Германской имперской армии, погибшие в ноябре 1914 года.
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