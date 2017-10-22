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Волонтёры GS Group совершили выезд на воинское захоронение вблизи посёлка Ольховатка

22 октябрь 2017, 13:27
Волонтёры GS Group совершили выезд на воинское захоронение вблизи посёлка Ольховатка
21 октября на воинском захоронении близ посёлка Ольховатка волонтёры GS Group установили мемориальную плиту и два каменных креста. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Начавшийся дождь не смог помешать активистам засыпать 6 тонн щебня на размеченную площадку площадью более 70 кв.м. Завершить все работы на этом историческом объекте планируется в следующем году.

Во время Первой мировой войны в этом месте шли ожесточенные бои. Здесь покоятся 3 воина Российской императорской армии и 8 воинов Германской имперской армии, погибшие в ноябре 1914 года.
Теги: волонтёры Ольховатка Технополис GS захоронение
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