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В 2017 году в Гусеве очищено более двух километров придорожных канав

24 октябрь 2017, 11:43
В 2017 году в Гусеве очищено более двух километров придорожных канав
В Гусевском городском округе разработан проект муниципальной программы «Очистка придорожных канав автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц в муниципальном образовании «Гусевский городской округ». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Цели программы:
– формирование на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» среды, благоприятной для комфортного проживания граждан;
– содержание нормативного состояния улично-дорожной сети городского округа;
– улучшение условий для движения транспортных средств;
– обеспечение должного санитарного уровня.

Как сообщает начальник Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павел Нефедов, список улиц, которые включены в программу разрабатывается с учетом обращений граждан. За 2017 год выполнены работы по очистке 2,090 км придорожных канав.
Теги: Админстрация Гусевского района
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житель
# 1житель
ул Утегенова пожалуйста не забудьте.
Вчера, 13:06   ЦитироватьОтветить1
житель
# 2житель
Утегенова включите в список
Вчера, 13:07   ЦитироватьОтветить0
ГостьИ
# 3ГостьИ
А в селах кто должен очищать канавы,все в зарослях.
Вчера, 15:12   ЦитироватьОтветить1
родственник жителей
# 4родственник жителей
а уж про ул. Калининградскую совсем не годится забыть,только виной зарослей вдоль улицы являются сами жители-канаву засыпали,территорию свою этим увеличили,зато вдоль границ крапиву и кусты растят,да еще и сорняки с участка на дорогу высыпают (жильцы д,50 по ул,Победы)
Вчера, 19:24   ЦитироватьОтветить2
Работники ук
# 5Работники ук
Господину Нефедову все по плечу! Может посоветуете как нам зарплату увеличить. А то очень хочется не только продукты домой, но и вещи покупать, Уже не говорим о ремонте квартир.
Вчера, 23:37   ЦитироватьОтветить0
возмущённые
# 6возмущённые
Уважаемый начальник Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павел Нефедов! Вы хотя бы проверили качество выполнения работ. В районе улицы Утегенова 50 (около магазина), наковыряли как попало, не разравняли, оставили навороченные глыбы. Кусты ивы, которые растут вдоль канавы и мешают обозрению, при выезде на дорогу со стоянки магазина, НЕ ЗАТРОНУЛИ! Для чего и кого нужна такая работа. Очередное отмывание денег? Особенно хочется спросить того, кто был за рулём техники. Неужели не стыдно за такую работу? Гнать Вас надо с работы, за такое не качественное выполнение. Вы, затратив деньги на бензин, эксплуатируя технику, получив з/плату за выполненный объем работы, оставили после себя "руины" Позор и работникам и руководителям, которые не контролируют выполнение.
Сегодня, 01:14   ЦитироватьОтветить0

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