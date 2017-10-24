В 2017 году в Гусеве очищено более двух километров придорожных канав
24 октябрь 2017, 11:43
В Гусевском городском округе разработан проект муниципальной программы «Очистка придорожных канав автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц в муниципальном образовании «Гусевский городской округ». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: Админстрация Гусевского района
Цели программы:
– формирование на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» среды, благоприятной для комфортного проживания граждан;
– содержание нормативного состояния улично-дорожной сети городского округа;
– улучшение условий для движения транспортных средств;
– обеспечение должного санитарного уровня.
Как сообщает начальник Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павел Нефедов, список улиц, которые включены в программу разрабатывается с учетом обращений граждан. За 2017 год выполнены работы по очистке 2,090 км придорожных канав.
Цели программы:
– формирование на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» среды, благоприятной для комфортного проживания граждан;
– содержание нормативного состояния улично-дорожной сети городского округа;
– улучшение условий для движения транспортных средств;
– обеспечение должного санитарного уровня.
Как сообщает начальник Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павел Нефедов, список улиц, которые включены в программу разрабатывается с учетом обращений граждан. За 2017 год выполнены работы по очистке 2,090 км придорожных канав.
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