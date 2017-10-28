Кадеты приняли присягу, но не получили церковного благословения
28 октябрь 2017, 15:25
Сегодня в Гусеве, на Аллее Славы состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты юных воспитанников Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса. Об этом пишет группа «ГУСЕВ HD».кадеты церковь присяга
Под периодическим проливным дождём с приветственной речью к собравшимся обратились заместитель главы администрации Гусевского городского округа Людмила Томина, заместитель председателя окружного Совета депутатов Татьяна Александрина, заместитель директора, руководитель филиала Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса Александр Колесник, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов ВОВ и почётный житель города Сергей Семенихин, председатель Совета ветеранов вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Дацюк. Напутственные слова произнесли представители родителей будущих кадетов.
Перед лицом своих товарищей юные мальчишки школы-интерната ответственно поклялись быть честными и верными товарищами, образцовыми в учёбе и поведении, учиться и работать во славу Великой России. После возложения траурного венка к подножию мемориала Славы, новоиспечённые кадеты промаршировали по аллее и в сопровождении патрульных машин ГИБДД отправились по проспекту Ленина в сторону Храма Всех Святых.
Торжественно вступив на площадь перед храмом кадеты, как и положено военным, выстроились в строгую линейку. Красивых, пусть и вымоченных дождём, их с удовольствием фотографировали родители и знакомые. Однако, впереди будущих защитников Родины ждало первое кадетское разочарование.
Руководители корпуса дали команду и ребята стали заходить в Храм Всех Святых где их, как оказалось позже, вовсе не ждали. Вновь выстроившись ровным строем уже перед алтарём, они успели обсохнуть, рассмотреть в деталях внутреннее убранство храма, пока их руководители отцы-командиры тщетно пытались уладить неловкий момент.
Как оказалось, в храме не ожидали увидеть сегодня почти сотню юных воспитанников с родителями. Настоятель храма Отец Георгий отсутствует в городе, никто из заместителей протоиерея также не готов выполнить ответственную миссию благословения. Несогласованность между организаторами мероприятия, руководством корпуса и церковным миром привела к тому, что простояв в храме около получаса, спасать ситуацию пришлось заместителю директора, руководителю филиала Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса Александру Колеснику. Именно от его имени ребята получили долгожданное напутствие.
Прозвучала команда на вывод кадетов из храма. В толпе собравшихся, после обескураженного молчания, начали доноситься слова разочарования от увиденного. Еле сдерживая себя от брани в Святых стенах, люди высказывали негодование. «Полное безобразие, надо обязательно в газету написать», - сказала одна женщина преклонного возраста. «Первый раз я так разочаровалась в нашей церкви», - добавила ей другая. «Продержать детей столько времени, и в итоге ничего».
Покинув стены Храма Всех Святых, будущие защитники своей Родины направились всё также под дождём в расположение корпуса. Большинство ребят так и и не поняли, для чего они собирались в храме. Наверное, чтобы их сфотографировали.
Под периодическим проливным дождём с приветственной речью к собравшимся обратились заместитель главы администрации Гусевского городского округа Людмила Томина, заместитель председателя окружного Совета депутатов Татьяна Александрина, заместитель директора, руководитель филиала Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса Александр Колесник, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов ВОВ и почётный житель города Сергей Семенихин, председатель Совета ветеранов вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Дацюк. Напутственные слова произнесли представители родителей будущих кадетов.
Перед лицом своих товарищей юные мальчишки школы-интерната ответственно поклялись быть честными и верными товарищами, образцовыми в учёбе и поведении, учиться и работать во славу Великой России. После возложения траурного венка к подножию мемориала Славы, новоиспечённые кадеты промаршировали по аллее и в сопровождении патрульных машин ГИБДД отправились по проспекту Ленина в сторону Храма Всех Святых.
В храме кадетов не ждали
Торжественно вступив на площадь перед храмом кадеты, как и положено военным, выстроились в строгую линейку. Красивых, пусть и вымоченных дождём, их с удовольствием фотографировали родители и знакомые. Однако, впереди будущих защитников Родины ждало первое кадетское разочарование.
Руководители корпуса дали команду и ребята стали заходить в Храм Всех Святых где их, как оказалось позже, вовсе не ждали. Вновь выстроившись ровным строем уже перед алтарём, они успели обсохнуть, рассмотреть в деталях внутреннее убранство храма, пока их руководители отцы-командиры тщетно пытались уладить неловкий момент.
Как оказалось, в храме не ожидали увидеть сегодня почти сотню юных воспитанников с родителями. Настоятель храма Отец Георгий отсутствует в городе, никто из заместителей протоиерея также не готов выполнить ответственную миссию благословения. Несогласованность между организаторами мероприятия, руководством корпуса и церковным миром привела к тому, что простояв в храме около получаса, спасать ситуацию пришлось заместителю директора, руководителю филиала Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса Александру Колеснику. Именно от его имени ребята получили долгожданное напутствие.
Полное безобразие
Прозвучала команда на вывод кадетов из храма. В толпе собравшихся, после обескураженного молчания, начали доноситься слова разочарования от увиденного. Еле сдерживая себя от брани в Святых стенах, люди высказывали негодование. «Полное безобразие, надо обязательно в газету написать», - сказала одна женщина преклонного возраста. «Первый раз я так разочаровалась в нашей церкви», - добавила ей другая. «Продержать детей столько времени, и в итоге ничего».
Покинув стены Храма Всех Святых, будущие защитники своей Родины направились всё также под дождём в расположение корпуса. Большинство ребят так и и не поняли, для чего они собирались в храме. Наверное, чтобы их сфотографировали.
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