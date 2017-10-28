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Кадеты приняли присягу, но не получили церковного благословения

28 октябрь 2017, 15:25
Кадеты приняли присягу, но не получили церковного благословения
Сегодня в Гусеве, на Аллее Славы состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты юных воспитанников Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса. Об этом пишет группа «ГУСЕВ HD».

Под периодическим проливным дождём с приветственной речью к собравшимся обратились заместитель главы администрации Гусевского городского округа Людмила Томина, заместитель председателя окружного Совета депутатов Татьяна Александрина, заместитель директора, руководитель филиала Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса Александр Колесник, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов ВОВ и почётный житель города Сергей Семенихин, председатель Совета ветеранов вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Дацюк. Напутственные слова произнесли представители родителей будущих кадетов.

Перед лицом своих товарищей юные мальчишки школы-интерната ответственно поклялись быть честными и верными товарищами, образцовыми в учёбе и поведении, учиться и работать во славу Великой России. После возложения траурного венка к подножию мемориала Славы, новоиспечённые кадеты промаршировали по аллее и в сопровождении патрульных машин ГИБДД отправились по проспекту Ленина в сторону Храма Всех Святых.

В храме кадетов не ждали

Торжественно вступив на площадь перед храмом кадеты, как и положено военным, выстроились в строгую линейку. Красивых, пусть и вымоченных дождём, их с удовольствием фотографировали родители и знакомые. Однако, впереди будущих защитников Родины ждало первое кадетское разочарование.

Руководители корпуса дали команду и ребята стали заходить в Храм Всех Святых где их, как оказалось позже, вовсе не ждали. Вновь выстроившись ровным строем уже перед алтарём, они успели обсохнуть, рассмотреть в деталях внутреннее убранство храма, пока их руководители отцы-командиры тщетно пытались уладить неловкий момент.

Как оказалось, в храме не ожидали увидеть сегодня почти сотню юных воспитанников с родителями. Настоятель храма Отец Георгий отсутствует в городе, никто из заместителей протоиерея также не готов выполнить ответственную миссию благословения. Несогласованность между организаторами мероприятия, руководством корпуса и церковным миром привела к тому, что простояв в храме около получаса, спасать ситуацию пришлось заместителю директора, руководителю филиала Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса Александру Колеснику. Именно от его имени ребята получили долгожданное напутствие.

Полное безобразие

Прозвучала команда на вывод кадетов из храма. В толпе собравшихся, после обескураженного молчания, начали доноситься слова разочарования от увиденного. Еле сдерживая себя от брани в Святых стенах, люди высказывали негодование. «Полное безобразие, надо обязательно в газету написать», - сказала одна женщина преклонного возраста. «Первый раз я так разочаровалась в нашей церкви», - добавила ей другая. «Продержать детей столько времени, и в итоге ничего».

Покинув стены Храма Всех Святых, будущие защитники своей Родины направились всё также под дождём в расположение корпуса. Большинство ребят так и и не поняли, для чего они собирались в храме. Наверное, чтобы их сфотографировали.
Теги: кадеты церковь присяга
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Гость елена
# 1Гость елена
Благослови Вас Христос!
Будьте спокойны.
Если дети посетили церковь,уже на них снизойдёт Божья благодать.
Вчера, 16:13   ЦитироватьОтветить4
Пух
# 2Пух
И надо было детей в дождь волочить!!!!!!! С ума совсем посходили взрослые дяди и тёти
Вчера, 16:20   ЦитироватьОтветить7
N
# 3N
В Доме Офицеров нельзя было мероприятие провести, надо на улице в холод и дождь! Безобразие. Отделу образования наплевать, что дети будут болеть, отстанут в учебе.
Вчера, 17:09   ЦитироватьОтветить6
папа римский
# 4папа римский
такое ощущение, что текст написал Лактионов, ну или человек укушенный Лактионовым)))
Вчера, 17:10   ЦитироватьОтветить1
смг4
# 5смг4
папа римский,
текст написал тот кто всё это безобразие видел своими глазами. Я бы добавил и про мальчика которому стало плохо во время присяги. не знали что с ним делать аптечке нет хотели на скамейку усадить они мокрые все. и про бред который наш ветеран нёс. будто мы окружены фашистами. заклинило видимо.
Вчера, 17:51   ЦитироватьОтветить2
яяя
# 6яяя
а поступление в кадетский корпус автоматически означает принятие православия? или детей мусульман загнали в храм насильно?
Вчера, 18:06   ЦитироватьОтветить3
Гость елена
# 7Гость елена
Не волнуйтесь о плохой погоде.
ЭТо испытание.
Дай Бог,чтобы в их жизни более ,чем дождя,
Не было неприятностей.
Дети в непогоду обретут стойкий дух.
К тому же они отлично одеты,специально для непогоды.
Очень хорошо,что у нас в городе появилось это
учебное заведение.
Дай Бог вырастить детишек патриотами.
В этом весь смысл жизни.
Вчера, 19:17   ЦитироватьОтветить3
Анна
# 8Анна
Пух,
Вам не понять.
Вчера, 19:35   ЦитироватьОтветить0
Анна
# 9Анна
яяя,
Зачем мусульманам идти в Андрея Первозванного (апостола Хрита) кадетский морской корпус?
Вчера, 19:38   ЦитироватьОтветить0
Анна
# 10Анна
N,
В отдел образования как раз сейчас специалистов на работу приглашают. Вот бы Вам туда устроиться и исполнить свои слова на деле.
Вчера, 19:39   ЦитироватьОтветить0
N
# 11N
Анна,
а у вас либо дети давно выросли, и вы забыли как их растить, либо вообще тема не ваша.
Вчера, 19:46   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 12Гость Гость
Знаю точно что с церковью была 100% договорённость, но по всей видимости кристины (в денежном отношении) гораздо выгоднее чем благословение кадет... confused
Вчера, 20:25   ЦитироватьОтветить1
Патриот
# 13Патриот
Ребята поступали в кадетский корпус в не зависимости от веры С каких пор принятие присяги обязательно посещением ритуальных храмов. Защита Родины является состоянием души, а не притянутым за уши мероприятием.
Вчера, 20:42   ЦитироватьОтветить5
Житель
# 14Житель
Считаю, что в этот день можно было и не вести детей в церковь к тому при такой погоде, все таки это еще совсем дети.
Вчера, 21:28   ЦитироватьОтветить0
Юрий Лактионов
# 15Юрий Лактионов
"Настоятель храма Отец Георгий отсутствует в городе, никто из заместителей протоиерея также не готов выполнить ответственную миссию благословения."
Вот в чем дело - у нас в городе просто не хватает священников! Надо обратиться к вышестоящему церковному начальству для исправлении ситуации...
Вчера, 21:51   ЦитироватьОтветить0
Андрей
# 16Андрей
Известно совершенно точно. Ни Отец Георгий, ни его помощники не были предупреждены о сегодняшнем мероприятии. Военные как всегда проявили свой эффект внезапности. Как следствие - теперь обвинения сыпятся на церковь. Вы лучше с военных спрашивайте!
Вчера, 22:25   ЦитироватьОтветить0
Иван
# 17Иван
Патриот,
Защита Родины состояние души?? Ну ну...
Вчера, 22:29   ЦитироватьОтветить0
Гость Наталья
# 18Гость Наталья
О времена, о нравы! Уважаемые дамы и господа, читайте, смотрите, изучайте историю кадетского движения. И тогда будет понятно для чего кадет повели в храм. Очень печально, что представители православной церкви ТАК отнеслись к этому дню. Поступление на обучение в кадетский корпус должно быть сознательным шагом. И тогда дождь, ветер не будут помехой для принесения кадетской присяги. Но очень грустно, что в такой значимый для каждого кадета день состоялось большое разочарование.
Вчера, 22:29   ЦитироватьОтветить1
тополь м
# 19тополь м
Патриот,
поймите в армии тоже не спросят про состояние души
Сегодня, 00:01   ЦитироватьОтветить0
тополь м
# 20тополь м
Иван,
от кого защита? там только идёт эксплуатация людей
Сегодня, 00:03   ЦитироватьОтветить0
настоятель
# 21настоятель
Храм не намоленный,православие головного мозга не есть военная дисциплина.
в одночасье все стали верующими,смешно однако,как нас учили? а ? бога нет.....
Сегодня, 00:18   ЦитироватьОтветить0
Пух
# 22Пух
Мне , действительно, не понять ЗАЧЕМ издеваться над детьми?????????? Зачем переть их в церковь ( не.. Ну это я, конечно, понимаю... Рабов из них так легче сделать ) Анна,
Сегодня, 01:49   ЦитироватьОтветить0
Пух
# 23Пух
Какой сознательный шаг у детей?????? Они что понимают в жизни то? Идут туда, куда родители запихнули...ну, или пропаганда сподвигла )))Гость Наталья,
Сегодня, 02:44   ЦитироватьОтветить0

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