Местные фермеры жалуются что негде хранить выращенные овощи
3 ноябрь 2017, 13:22
Мы выращиваем картофель, морковь, свёклу и каждый год сталкиваемся с одной и той же проблемой: где сохранить урожай?Теги: сельское хозяйство
Об этом сайту «Аргументы и Факты» рассказал Владимир Богомолов из посёлка Майское, глава крестьянско-фермерского хозяйства Гусевского района Калининградской обл.
В советское время овощи можно было сдать в заготконторы, а теперь ищи рынок сбыта сам. Из Москвы к нам не приедешь - далеко, да и границы с Евросоюзом придётся пересекать. Поэтому живём, как на острове. Сами вывозим продукцию на рынок, сами предлагаем её магазинам, объезжая города и посёлки. То, что не сбываем, пропадает. Взял в банке 500 тыс. руб. в кредит на хранилище под 23% годовых, построил. Теперь его надо утеплять, а это новые траты.
Потихоньку копим деньги и крутимся, как можем: включаем тепловые пушки, прячем урожай по подвальчикам, но кардинально этим проблему не решишь. Заявился на бюджетные субсидии, но разочаровался: деньги приходят тогда, когда не надо, и частями, а в нагрузку - море отчётности. В соседних Польше, Германии фермер приходит на всё готовое: только работай! У нас же дадут рубль и сразу его выдирают. Ходишь голодный, чтобы его отработать. Государство должно сделать вывод: хочет оно есть или нет? И хочет ли оно есть свою продукцию или закупать «пластиковые» помидоры и годами не портящиеся яблоки, напичканные химией? Если хотим есть своё, то надо возмещать фермерам хотя бы 30% затрат. Иначе снова сядем на иглу импорта.
Об этом сайту «Аргументы и Факты» рассказал Владимир Богомолов из посёлка Майское, глава крестьянско-фермерского хозяйства Гусевского района Калининградской обл.
В советское время овощи можно было сдать в заготконторы, а теперь ищи рынок сбыта сам. Из Москвы к нам не приедешь - далеко, да и границы с Евросоюзом придётся пересекать. Поэтому живём, как на острове. Сами вывозим продукцию на рынок, сами предлагаем её магазинам, объезжая города и посёлки. То, что не сбываем, пропадает. Взял в банке 500 тыс. руб. в кредит на хранилище под 23% годовых, построил. Теперь его надо утеплять, а это новые траты.
Потихоньку копим деньги и крутимся, как можем: включаем тепловые пушки, прячем урожай по подвальчикам, но кардинально этим проблему не решишь. Заявился на бюджетные субсидии, но разочаровался: деньги приходят тогда, когда не надо, и частями, а в нагрузку - море отчётности. В соседних Польше, Германии фермер приходит на всё готовое: только работай! У нас же дадут рубль и сразу его выдирают. Ходишь голодный, чтобы его отработать. Государство должно сделать вывод: хочет оно есть или нет? И хочет ли оно есть свою продукцию или закупать «пластиковые» помидоры и годами не портящиеся яблоки, напичканные химией? Если хотим есть своё, то надо возмещать фермерам хотя бы 30% затрат. Иначе снова сядем на иглу импорта.
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