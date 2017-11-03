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Волонтеры «Технополиса GS» установили два именных креста на захоронении русских воинов

3 ноябрь 2017, 19:03
Волонтеры «Технополиса GS» установили два именных креста на захоронении русских воинов
Сегодня волонтеры «Технополиса GS» установили два именных креста на захоронении русских воинов в поселке Фурмановка Нестеровского района (Калининградская область).

В работах, которыми руководил директор по качеству НПО «ЦТС» Валерий Гусаров, приняли участие старшеклассники средней школы №5 города Гусева, студенты Гусевского политехнического техникума и сотрудники администрации Илюшинского сельского поселения.

Кресты капитану М.Д. Аранову и подпоручику П.Л. Волоховскому освятил протоиерей Георгий Бирюков.
Теги: волонтёры захоронение Технополис GS
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