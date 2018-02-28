Сегодня в городе Гусеве с рабочим визитом побывала Литовская делегация из города Вилкавишкис под руководством мэра города Альгидраса Нейберка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и Альгидрас Нейберк обсудили вопросы, касающиеся участия в совместных проектах программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».
Для гостей была проведена обзорная поездка по объектам города Гусева, которые планируют участие в совместных заявках программы.
Литовская делегация посетила Детскую школу искусств, Центральную библиотеку, Комплексный центр социального обслуживания населения и Физкультурно-оздоровительный комплекс, где совместно с руководителями данных учреждений были рассмотрены варианты сотрудничества по приоритетным направлениям программы.
По завершению визита мэр города Вилкавишкис Альгидрас Нейберка и глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов подвели итоги сегодняшней встречи и обсудили общие задачи в рамках партнерства по программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».
Сегодня Гусев посетила Литовская делегация из города Вилкавишкис
28 февраля 2018, 15:54
Литва Админстрация Гусевского района
155 просмотров
Другие новости по теме