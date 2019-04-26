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Информационный сайт города Гусева

Наш город посетила немецкая делегация из Ноймюнстера

26 апреля 2019, 18:47
Наш город посетила немецкая делегация из Ноймюнстера
Немецкая делегация из города Ноймюнстер с официальным визитом посетила наш город. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, для гостей была организована экскурсия на производственные предприятия Гусева.

В ходе рабочей встречи с членами делегации была достигнута договоренность об установлении постоянных деловых контактов и постоянном информационном взаимодействии, как с администрацией Ноймюнстера, так и с представителями бизнеса и организациями поддержки предпринимательской деятельности.

Первым этапом станет видеоконференция с главой города Ноймюнстер и руководителем агенства по инвестициям и развитию предпринимательства с целью организации сотрудничества между нашими городами. Также до немецких гостей была доведена информация о преимуществах осуществления предпринимательской деятельности в Калининградской области, благодаря таким инструментам поддержки инвестиций, как режим особой экономической зоны и логистическая привлекательность региона.

В рамках визита представители Ноймюнстера посетили культурно-исторические достопримечательности и социальные учереждения нашего города.
Германия Админстрация Гусевского района
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Х
# 1Хрюша
Противогазы им хоть выдали или тоже дерьмом дышали как все гусевцы? 
Сегодня, 20:58   ЦитироватьОтветить
10
П
# 2Протуберанец
Хорошо, если от таких встреч и обмен делегациями будет толк. Я только за. Но судя по фото, так и хочется сказать: у вас своя свадьба, а у нас своя. С каждой стороны по улыбались друг другу, пожали руки, пофотографировались и все. До новых встреч друзья. Сколько таких визитов было при Цуканове, Селенко и Михайлове и что? Где одни и где другие. 
Сегодня, 22:12   ЦитироватьОтветить
00

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