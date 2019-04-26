Немецкая делегация из города Ноймюнстер с официальным визитом посетила наш город. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, для гостей была организована экскурсия на производственные предприятия Гусева.
В ходе рабочей встречи с членами делегации была достигнута договоренность об установлении постоянных деловых контактов и постоянном информационном взаимодействии, как с администрацией Ноймюнстера, так и с представителями бизнеса и организациями поддержки предпринимательской деятельности.
Первым этапом станет видеоконференция с главой города Ноймюнстер и руководителем агенства по инвестициям и развитию предпринимательства с целью организации сотрудничества между нашими городами. Также до немецких гостей была доведена информация о преимуществах осуществления предпринимательской деятельности в Калининградской области, благодаря таким инструментам поддержки инвестиций, как режим особой экономической зоны и логистическая привлекательность региона.
В рамках визита представители Ноймюнстера посетили культурно-исторические достопримечательности и социальные учереждения нашего города.
Наш город посетила немецкая делегация из Ноймюнстера
26 апреля 2019, 18:47
Германия Админстрация Гусевского района
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