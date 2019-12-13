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Российский Гусев и немецкий Ноймюнстер стали городами-партнёрами

13 декабря 2019, 12:34
Глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александр Китаев с российской стороны, и Обер-бургомистр Олаф Таурас и президент Анна-Катарина Шеттигер города Ноймюнстера со стороны Федеративной Республики Германия подтвердили намерения взаимодействовать на уровне муниципалитетов, подписав Договор о сотрудничестве.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, торжественная церемония подписания состоялась в историческом Зале Советов в городе Ноймюнстер 5 декабря 2019 года.

Ноймюнстер — город, расположенный в землях Шлезвиг-Гольштейн, население составляет 76 тыс. человек. Гусев и Ноймюнстер разделяет более 1000 километров, но «во времена глобализации и быстрых транспортных средств это больше не является серьезным препятствием», — отметил Обер-бургомистр Олаф Таурас.

Гусев поддерживает устойчивые партнерские отношения с городами Республики Беларусь, Литвы и Польши, но с муниципалитетом из Германии Договор о сотрудничестве подписан впервые.

Оба города нацелены на развитие сотрудничества в сферах развития экономики, спорта, образовательных и культурных проектов, совместного продвижения туристической привлекательности городов. Для этих целей обе стороны условились стремиться к поддержанию непосредственных контактов между муниципальными, общественными организациями, предприятиями и главное — между жителями, молодежью путем профессиональных и образовательных обменов.
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# 1Гость Кило Ирисок
когда-то Калининград в лице ярошука подписывал "Договор о сотрудничестве" с Гамбургом... 
Калининград и Гамбург приняли новую программу сотрудничества до 2017 года
23 апреля в немецком Гамбурге глава Калининграда Александр Ярошук и Первый Бургомистр Вольного и Ганзейского города Гамбург господин Олаф Шольц подписали соглашение о Программе сотрудничества между Вольным и Ганзейским городом Гамбургом и городским округом «Город Калининград» на 2015-2017 г.г. В церемонии принимал участие губернатор Калининградской области Николай Цуканов.
Программа сотрудничества подразумевает развитие всесторонних связей. В частности, стороны взяли на себя обязательства содействовать в силу своих возможностей сотрудничеству между портами и портовыми хозяйствами, в особенности в вопросах портовой политики и логистики.
https://www.klgd.ru/press/news/detail.php?ID=233792&print=Y
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