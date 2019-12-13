Российский Гусев и немецкий Ноймюнстер стали городами-партнёрами

Глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александр Китаев с российской стороны, и Обер-бургомистр Олаф Таурас и президент Анна-Катарина Шеттигер города Ноймюнстера со стороны Федеративной Республики Германия подтвердили намерения взаимодействовать на уровне муниципалитетов, подписав Договор о сотрудничестве.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, торжественная церемония подписания состоялась в историческом Зале Советов в городе Ноймюнстер 5 декабря 2019 года.
Ноймюнстер — город, расположенный в землях Шлезвиг-Гольштейн, население составляет 76 тыс. человек. Гусев и Ноймюнстер разделяет более 1000 километров, но «во времена глобализации и быстрых транспортных средств это больше не является серьезным препятствием», — отметил Обер-бургомистр Олаф Таурас.
Гусев поддерживает устойчивые партнерские отношения с городами Республики Беларусь, Литвы и Польши, но с муниципалитетом из Германии Договор о сотрудничестве подписан впервые.
Оба города нацелены на развитие сотрудничества в сферах развития экономики, спорта, образовательных и культурных проектов, совместного продвижения туристической привлекательности городов. Для этих целей обе стороны условились стремиться к поддержанию непосредственных контактов между муниципальными, общественными организациями, предприятиями и главное — между жителями, молодежью путем профессиональных и образовательных обменов.