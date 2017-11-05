Не объявленная война?
5 ноябрь 2017, 14:50
Обучение подрастающего поколения правилам дорожного движения в нашем городе, скажем так , находится не на последнем месте. Регулярно, ежемесячно инспектора ДПС и ПДН проводят со школьниками города практическое изучение правил дорожного движения.авария
Благодаря проводимым занятиям, количество ДТП по вине пешеходов в нашем городе равно нулю. Пешеходы у нас дисциплинированные. А вот водители ?. Скажем не всегда.
12 сентября 2017 года погода в городе была хоть и пасмурная, но видимость на дороге составляла более одного километра. В тот злосчастный день девятилетний житель города Гусева возвращался из школы. Стоит отметить, что юноша крепко усвоил правила дорожного движения и никогда не нарушал их, переходил улицу только в положенных и установленных местах. По стечению обстоятельств, в этот же день, куда- то очень спешил житель Нестеровского района Лян Виталий Сергеевич, на своём автомобиле «Фольксваген пассат». Стоит отметить, что Виталий Сергеевич человек очень- очень важный и спешил он, по не менее важным и неотложным делам, очень сильно.
По стечению обстоятельств, в 15 часов 10 минут пути добросовестного девятилетнего пешехода и спешащего Виталия Сергеевича, пересеклись на пешеходном переходе по проспекту Ленина возле дома 53, где расположен магазин «Валентина». Судя по видео с камер наблюдения, скорость автомобиля Виталия Сергеевича, метров за пятьдесят от пешеходного перехода была явно намного выше разрешённой в городе. Не понятным остаётся и факт отсутствия тормозного следа от автомобиля перед перекрестком. Толи в автомобиле не сработало экстренное торможение, толи Виталий Сергеевич был слишком рассеян, в виду своих неотложных дел, и не применил экстренное торможение, но автомобиль «Фольксваген пассат» сбил с ног малолетнего пешехода, отбросив его метров на пять от «зебры». С этого момента надобность куда-то спешить у Виталия Сергеевича куда- то резко пропала. Надо отдать должное, Виталий Сергеевич самостоятельно, на своем автомобиле уже через 10 минут после ДТП, доставил сбитого пешехода в Гусевское ЦРБ. Явилось ли это следствием резко возникшей активной гражданской позиции Виталия Сергеевича, либо к столь гуманным действиям побудило внезапное и быстрое появление на месте ДТП машины экипажа ДПУ ОГИБДД МО МВД «Гусевский», мне не ведомо. Стоит лишь сказать спасибо экипажу ДПС за грамотные и профессиональные действия на месте ДТП.
Как указывалось ранее, через десять минут после ДТП, в 15 часов 20 минут, дежурными врачами Гусевского ЦРБ малолетнему пострадавшему был оказана квалифицированная медицинская помощь. И, скажем так, очень качественно и профессионально.
В этот же день сотрудники ДПС возбудили в отношении водителя Лян Виталия Сергеевича дело об административном правонарушении по статье 12.18 КоАП РФ, назначив ему максимально возможное наказание по данной статье в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.
В дальнейшем 5 октября 2017 года уже выздоровевший малолетний пешеход прошёл судебно- медицинское освидетельствование. Описание повреждений кожного покрова и мышечных тканей пострадавшего занимает две страницы машинописного текста. И в конце акта освидетельствования такое краткое заключение: какого- либо вреда здоровью малолетнего потерпевшего не причинено. ( ???????).
Я не вижу никакого «сходства» в заключениях судмедэкспертов с ДТП, которое произошло двадцать третьего апреля в подмосковной Балашихе. Упаси Боже. И уж тем более не связываю это с тем, что Лян Виталий Сергеевич работает директором Государственного Бюджетного учреждения «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина», учреждённого агентством по делам молодёжи областного правительства. И не нахожу никаких объяснений тому, что Лян Виталий Сергеевич до сих пор не предпринял никаких попыток возместить пострадавшему моральный вред и как-то загладить последствия причинения малолетнему физических страданий. Ни каких параллелей. Не буду так же рассказывать о сильнейшей психологической травме малолетнего пешехода и, умолчу, сколько слёз было пролито матерью пострадавшего ребёнка. Это отдельная история.
Отмечу лишь то, что за данное ДТП Лян Виталий Сергеевич будет привлечен матерью несовершеннолетнего к гражданской ответственности в общегражданском порядке.
Была, правда, ранее маленькая надежда, что Виталий Сергеевич, будучи директором детского областного центра, и не понаслышке зная как работать с детьми, окажет малолетнему пострадавшему посильную психологическую помощь в поставарийной реабилитации. Но надежды не оправдались. Видимо психолог из Виталия Сергеевича такой же как и водитель. Никакой.
Чем закончится гражданский процесс в отношении Лян Виталия Сергеевича, расскажу по мере поступления новостей. Пока всё.
Благодаря проводимым занятиям, количество ДТП по вине пешеходов в нашем городе равно нулю. Пешеходы у нас дисциплинированные. А вот водители ?. Скажем не всегда.
12 сентября 2017 года погода в городе была хоть и пасмурная, но видимость на дороге составляла более одного километра. В тот злосчастный день девятилетний житель города Гусева возвращался из школы. Стоит отметить, что юноша крепко усвоил правила дорожного движения и никогда не нарушал их, переходил улицу только в положенных и установленных местах. По стечению обстоятельств, в этот же день, куда- то очень спешил житель Нестеровского района Лян Виталий Сергеевич, на своём автомобиле «Фольксваген пассат». Стоит отметить, что Виталий Сергеевич человек очень- очень важный и спешил он, по не менее важным и неотложным делам, очень сильно.
По стечению обстоятельств, в 15 часов 10 минут пути добросовестного девятилетнего пешехода и спешащего Виталия Сергеевича, пересеклись на пешеходном переходе по проспекту Ленина возле дома 53, где расположен магазин «Валентина». Судя по видео с камер наблюдения, скорость автомобиля Виталия Сергеевича, метров за пятьдесят от пешеходного перехода была явно намного выше разрешённой в городе. Не понятным остаётся и факт отсутствия тормозного следа от автомобиля перед перекрестком. Толи в автомобиле не сработало экстренное торможение, толи Виталий Сергеевич был слишком рассеян, в виду своих неотложных дел, и не применил экстренное торможение, но автомобиль «Фольксваген пассат» сбил с ног малолетнего пешехода, отбросив его метров на пять от «зебры». С этого момента надобность куда-то спешить у Виталия Сергеевича куда- то резко пропала. Надо отдать должное, Виталий Сергеевич самостоятельно, на своем автомобиле уже через 10 минут после ДТП, доставил сбитого пешехода в Гусевское ЦРБ. Явилось ли это следствием резко возникшей активной гражданской позиции Виталия Сергеевича, либо к столь гуманным действиям побудило внезапное и быстрое появление на месте ДТП машины экипажа ДПУ ОГИБДД МО МВД «Гусевский», мне не ведомо. Стоит лишь сказать спасибо экипажу ДПС за грамотные и профессиональные действия на месте ДТП.
Как указывалось ранее, через десять минут после ДТП, в 15 часов 20 минут, дежурными врачами Гусевского ЦРБ малолетнему пострадавшему был оказана квалифицированная медицинская помощь. И, скажем так, очень качественно и профессионально.
В этот же день сотрудники ДПС возбудили в отношении водителя Лян Виталия Сергеевича дело об административном правонарушении по статье 12.18 КоАП РФ, назначив ему максимально возможное наказание по данной статье в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.
В дальнейшем 5 октября 2017 года уже выздоровевший малолетний пешеход прошёл судебно- медицинское освидетельствование. Описание повреждений кожного покрова и мышечных тканей пострадавшего занимает две страницы машинописного текста. И в конце акта освидетельствования такое краткое заключение: какого- либо вреда здоровью малолетнего потерпевшего не причинено. ( ???????).
Я не вижу никакого «сходства» в заключениях судмедэкспертов с ДТП, которое произошло двадцать третьего апреля в подмосковной Балашихе. Упаси Боже. И уж тем более не связываю это с тем, что Лян Виталий Сергеевич работает директором Государственного Бюджетного учреждения «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина», учреждённого агентством по делам молодёжи областного правительства. И не нахожу никаких объяснений тому, что Лян Виталий Сергеевич до сих пор не предпринял никаких попыток возместить пострадавшему моральный вред и как-то загладить последствия причинения малолетнему физических страданий. Ни каких параллелей. Не буду так же рассказывать о сильнейшей психологической травме малолетнего пешехода и, умолчу, сколько слёз было пролито матерью пострадавшего ребёнка. Это отдельная история.
Отмечу лишь то, что за данное ДТП Лян Виталий Сергеевич будет привлечен матерью несовершеннолетнего к гражданской ответственности в общегражданском порядке.
Была, правда, ранее маленькая надежда, что Виталий Сергеевич, будучи директором детского областного центра, и не понаслышке зная как работать с детьми, окажет малолетнему пострадавшему посильную психологическую помощь в поставарийной реабилитации. Но надежды не оправдались. Видимо психолог из Виталия Сергеевича такой же как и водитель. Никакой.
Чем закончится гражданский процесс в отношении Лян Виталия Сергеевича, расскажу по мере поступления новостей. Пока всё.
С Уважением,
М.Т. Каримов.
М.Т. Каримов.
226 просмотров | 3 комментария | Автор: Мирхат Каримов
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