И опять про пенсию
12 ноябрь 2017, 16:06
В до перестроечном Советском Союзе на пенсию жить было в два раза легче, чем сегодня. Один советский рубль равен примерно 150 нынешним. Средняя зарплата в далёком 1970 г. была 122 руб., а пенсия — 34,5 руб.. В 1990 г. пенсия составляла 80 руб. ,при средней зарплате рабочих и служащих 200 руб. Помимо денежных выплат на одного пенсионера приходилось ещё и свыше 85 руб.( + 100%) неденежных благ — бесплатная медицина, бесплатные путёвки в санатории и на курорты, бесплатные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, льготы по коммуналке, проезду в общественном транспорте и телефон.пенсия
Пенсии по возрасту назначались мужчинам, как и сейчас, по достижении 60 лет, женщинам — в 55 лет. Рабочие и служащие, занятые на подземных работах, в горячих цехах, а также на других работах с тяжёлыми условиями труда, выходили на пенсию на 5-10 лет раньше. Такая норма закреплена и в нынешнем трудовом законодательстве.
Но пенсии формировали совсем не так, как теперь. Сегодня если бы государство не брало на себя обязательство выплачивать вам пенсию, то каждый месяц из вашей зарплаты не вычитали бы ту часть денег, которую сегодня из неё изымают, направляя в Пенсионный фонд. Это называется системой солидарного пенсионного обеспечения. В СССР существовала другая система — зарплату вам выдавали целиком, а пенсию начисляли из государственных или колхозных средств. Разница принципиальна: сегодня пенсия — это не государственные, а ваши деньги, которые государство вам обязано, как любое сбережение, вернуть сполна.
Так что сегодня чиновники, замораживая накопительные части пенсий, задерживая их индексацию, возвращая едва половину доверительно отложенных на пенсию средств, воруют не государственные деньги, а наши. Каждый месяц у всех нынешних пенсионеров забирали в пересчёте на нынешние деньги по 40 тыс. руб., а платят из них только по 11 тыс.!
Они украли наши пенсионные деньги — так же, как раньше украли сбережения людей. Пенсии — это такие же трудовые сбережения, для которых у каждого должен быть индивидуальный пенсионный счёт. А тут всё ссыпали в общий котёл и теперь пойди разберись.
И уж тем более никакие проф. непригодные тётки из пенсионного отдела не имеют никакого морального права незаконно отказывать в назначении кровью и потом заработанной досрочной трудовой пенсии.
В связи с незаконными отказами в начислении досрочной пенсии жители нашего города, за защитой своих прав, обращаются в суд.
Но и выигранное в суде дело не всякий раз гарантирует, что некомпетентные и обнаглевшие от своей безнаказанности работники ПФР тут же восстановят Ваши нарушенные пенсионные права. На городском портале была уже статья о правовом беспределе, утроенном сотрудниками отделений ПФР в 2016 году.
По данным незаконным фактам было написано заявление в правоохранительные органы о проверке действий руководства отделов ПФР на наличие признаков самоуправства.
Проверку проводили сотрудники ОМВД по Черняховскому району.
Уголовное дело в отношении руководителей отделов ПФР Колесниковой Н.Е. и Буханцевой Л.А. решено было не возбуждать, т.к. обе руководительницы в своих объяснениях утверждали, что решение суда они не исполняли не по злому умыслу, а только в виду незнания законов и своей проф. малограмотности. Сотрудники Черняховского ОМВД им поверили.
Что писали в своих объяснениях Л.А. Буханцева и Н.Е. Колесникова, и на основании чего не усматривался в их действиях умысел, публикации не подлежит , дабы окончательно не разуверить читателей в работниках ПФРов.
По странному стечению обстоятельств, и уж конечно не в связи с обращениями граждан в правоохранительные органы и после публикации статьи на нашем сайте, в Гусеве и Черняховске произошла смена руководителей местных отделов ПФР. Я думаю, что Л.А. Буханцева и Н.Е. Колесникова, просто очень сильно устали и у них возникло непреодолимое желание сложить бремя руководителей. ( ? ).
Вам, уважаемые читатели, хотелось бы напомнить, что кроме вас самих никто ваши права не защитит. Ваша досрочная пенсия заработана вами в тяжелых условиях труда, связанным с причинением вреда вашему здоровью. И никакая некомпетентная сотрудница ПФР не имеет никакого морального права незаконно отказывать вам в заработанных льготах. Не надо опускать рук. Идите в суд. Суд на вашей стороне.
Пенсии по возрасту назначались мужчинам, как и сейчас, по достижении 60 лет, женщинам — в 55 лет. Рабочие и служащие, занятые на подземных работах, в горячих цехах, а также на других работах с тяжёлыми условиями труда, выходили на пенсию на 5-10 лет раньше. Такая норма закреплена и в нынешнем трудовом законодательстве.
Но пенсии формировали совсем не так, как теперь. Сегодня если бы государство не брало на себя обязательство выплачивать вам пенсию, то каждый месяц из вашей зарплаты не вычитали бы ту часть денег, которую сегодня из неё изымают, направляя в Пенсионный фонд. Это называется системой солидарного пенсионного обеспечения. В СССР существовала другая система — зарплату вам выдавали целиком, а пенсию начисляли из государственных или колхозных средств. Разница принципиальна: сегодня пенсия — это не государственные, а ваши деньги, которые государство вам обязано, как любое сбережение, вернуть сполна.
Так что сегодня чиновники, замораживая накопительные части пенсий, задерживая их индексацию, возвращая едва половину доверительно отложенных на пенсию средств, воруют не государственные деньги, а наши. Каждый месяц у всех нынешних пенсионеров забирали в пересчёте на нынешние деньги по 40 тыс. руб., а платят из них только по 11 тыс.!
Они украли наши пенсионные деньги — так же, как раньше украли сбережения людей. Пенсии — это такие же трудовые сбережения, для которых у каждого должен быть индивидуальный пенсионный счёт. А тут всё ссыпали в общий котёл и теперь пойди разберись.
И уж тем более никакие проф. непригодные тётки из пенсионного отдела не имеют никакого морального права незаконно отказывать в назначении кровью и потом заработанной досрочной трудовой пенсии.
В связи с незаконными отказами в начислении досрочной пенсии жители нашего города, за защитой своих прав, обращаются в суд.
Но и выигранное в суде дело не всякий раз гарантирует, что некомпетентные и обнаглевшие от своей безнаказанности работники ПФР тут же восстановят Ваши нарушенные пенсионные права. На городском портале была уже статья о правовом беспределе, утроенном сотрудниками отделений ПФР в 2016 году.
По данным незаконным фактам было написано заявление в правоохранительные органы о проверке действий руководства отделов ПФР на наличие признаков самоуправства.
Проверку проводили сотрудники ОМВД по Черняховскому району.
Уголовное дело в отношении руководителей отделов ПФР Колесниковой Н.Е. и Буханцевой Л.А. решено было не возбуждать, т.к. обе руководительницы в своих объяснениях утверждали, что решение суда они не исполняли не по злому умыслу, а только в виду незнания законов и своей проф. малограмотности. Сотрудники Черняховского ОМВД им поверили.
Что писали в своих объяснениях Л.А. Буханцева и Н.Е. Колесникова, и на основании чего не усматривался в их действиях умысел, публикации не подлежит , дабы окончательно не разуверить читателей в работниках ПФРов.
По странному стечению обстоятельств, и уж конечно не в связи с обращениями граждан в правоохранительные органы и после публикации статьи на нашем сайте, в Гусеве и Черняховске произошла смена руководителей местных отделов ПФР. Я думаю, что Л.А. Буханцева и Н.Е. Колесникова, просто очень сильно устали и у них возникло непреодолимое желание сложить бремя руководителей. ( ? ).
Вам, уважаемые читатели, хотелось бы напомнить, что кроме вас самих никто ваши права не защитит. Ваша досрочная пенсия заработана вами в тяжелых условиях труда, связанным с причинением вреда вашему здоровью. И никакая некомпетентная сотрудница ПФР не имеет никакого морального права незаконно отказывать вам в заработанных льготах. Не надо опускать рук. Идите в суд. Суд на вашей стороне.
С Уважением,
М.Т. Каримов.
М.Т. Каримов.
367 просмотров | 2 комментария | Автор: Мирхат Каримов
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