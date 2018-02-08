Как вы относитесь к ограничению комментировать незарегистрированным пользователям

8 февраль 2018, 15:05

Уже довольно давно висит вопрос по поводу ограничения добавления комментариев от незарегистрированных пользователей. Неоднократно меня просили сделать, чтобы писать комментарии могли только зарегистрированные пользователи.



Последнее время это становится особенно актуальным. Иногда пишут с одного компьютера несколько комментариев, указывая разные логины и пытаясь создать впечатление, что они написаны разными людьми. Также часто в комментариях пишут оскорбления, маты и спам, на которые люди жалуются, предъявляют претензии.



Добавление комментариев только от авторизированных аккаунтов частично решило бы эту проблему. У меня не всегда получается прочитать все комментарии, поэтому порой замечаю плохие только после жалобы.



На самом деле регистрация на сайте очень простая, нужен только email. А если пользователь зарегистрирован в «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке», «Mail.ru», «Яндексе» или «Гугле», то авторизация и вовсе займёт 1-2 клика. Если кто-то действительно захочет отписаться под новостью, то у него это не составит труда.



Хотелось бы услышать Ваши точки зрения по этому вопросу. Пишите в комментариях.

1 просмотр | 6 комментариев | Автор: Admin просмотр |комментариев | Автор: