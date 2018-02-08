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Как вы относитесь к ограничению комментировать незарегистрированным пользователям

8 февраль 2018, 15:05
Как вы относитесь к ограничению комментировать незарегистрированным пользователям
Уже довольно давно висит вопрос по поводу ограничения добавления комментариев от незарегистрированных пользователей. Неоднократно меня просили сделать, чтобы писать комментарии могли только зарегистрированные пользователи.

Последнее время это становится особенно актуальным. Иногда пишут с одного компьютера несколько комментариев, указывая разные логины и пытаясь создать впечатление, что они написаны разными людьми. Также часто в комментариях пишут оскорбления, маты и спам, на которые люди жалуются, предъявляют претензии.

Добавление комментариев только от авторизированных аккаунтов частично решило бы эту проблему. У меня не всегда получается прочитать все комментарии, поэтому порой замечаю плохие только после жалобы.

На самом деле регистрация на сайте очень простая, нужен только email. А если пользователь зарегистрирован в «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке», «Mail.ru», «Яндексе» или «Гугле», то авторизация и вовсе займёт 1-2 клика. Если кто-то действительно захочет отписаться под новостью, то у него это не составит труда.

Хотелось бы услышать Ваши точки зрения по этому вопросу. Пишите в комментариях.
1 просмотр   |   6 комментариев   |   Автор: Admin
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Военторг
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Местный
# 1Местный
Я полностью ЗА!!!
Сегодня, 15:07   ЦитироватьОтветить1
Серж
# 2Серж
bowtie Давно пора
Сегодня, 15:12   ЦитироватьОтветить0
Гость Татьяна
# 3Гость Татьяна
Положительно!!!
Сегодня, 15:25   ЦитироватьОтветить1
Гость Татьяна
# 4Гость Татьяна
Не могу войти сейчас с телефона)) зарегистрирована ранее
Сегодня, 15:27   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 5Зритель
Это будет практически конец сайта. Как загнулся форум и чат.
В своё время, под своими именами можно было за мнение не совпадающее с большинством получить кучу минусов. Инкогнито снимает этот вопрос. Так как можно написать под любым именем.
Цензура не решает вопросы. Она загоняет их в подполье.
Сегодня, 15:28   ЦитироватьОтветить1
Яшка
# 6Яшка
Зритель,
Согласен с Вами!
Сегодня, 15:29   ЦитироватьОтветить1

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