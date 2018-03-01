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Учителя и директора школы №5 в Гусеве привлекли к ответственности из-за травмы ученика

1 марта 2018, 19:38
Учителя и директора школы №5 в Гусеве привлекли к ответственности из-за травмы ученика
Управление образования Гусевского городского округа привлекло к ответственности директора и педагога дополнительного образования из-за того, что пятиклассник получил травму головы.

В результате несчастного случая ребёнок получил травму — сотрясение головного мозга, повлёкшую за собой временную утрату здоровья и был госпитализирован в ЦРБ. В итоге продолжительное время не мог посещать учебное заведение.

В ходе рассмотрения происшествия было выявлено, что ребёнку не оказали медицинскую помощь, школа не приняла меры по своевременному расследованию и учёту несчастных случаев с обучающимися, разработке и реализации мероприятий по их предупреждению. Директор учебного заведения также не проинформировал о происшествии Управление образования.

По результатам проверки учитель и директор школы привлечены к дисциплинарной ответственности.
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И я учился там
# 1И я учился там
Никогда не любил эту школу. Ребёнка,конечно, жаль, пусть поправляется!
Вчера, 23:17   ЦитироватьОтветить0

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