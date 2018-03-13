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Чиновник агентства по делам молодёжи правительства области грозит судом матери сбитого им ребёнка

13 марта 2018, 12:15
Чиновник агентства по делам молодёжи правительства области грозит судом матери сбитого им ребёнка
Уважаемые читатели, как и было обещано, продолжаем тему наших предыдущих публикаций.

Сегодня сказ о продолжении истории о дорожно-транспортном происшествии на пешеходном переходе возле магазина «Валентина» с участием несовершеннолетнего пешехода и чиновника Лян Виталия Сергеевича- директора Государственного Бюджетного учреждения «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина», агентства по делам молодёжи правительства Калининградской области.

Сначала сухие факты хронологии событий.

12 сентября 2017 года в 15 часов 10 минут, в результате нарушения Лян В.С. совершили наезд на несовершеннолетнего пешехода.

ДТП произошло по вине Лян В.С., что подтверждается справкой о ДТП. Удар автомобиля был такой силы, что несовершеннолетнего пострадавшего отбросило на пять метров от пешеходного перехода. Как вы думаете, больно было пострадавшему или нет?

В последующем, как того требует закон, мать пострадавшего отправила виновнику ДТП досудебную претензию, с предложением возместить ребенку причинённые физические страдания.

Ответ чиновника Лян В.С был вполне предсказуем, было бы даже немножечко не логично, если бы от чиновника можно было дождаться иного.



Далее чиновник приводит длинный перечень оснований, по его мнению, освобождающий его от каких-либо обязательств по возмещению вреда от ДТП. Публиковать бредни чиновника не буду чисто из этических соображений.

И в конце письма следует лаконичный чиновничий вывод с угрозами, но зато с уважением.



Вместо возмещения вреда чиновник Лян В.С. встал на путь противоправной деятельности и, без разрешения матери несовершеннолетнего, занялся сбором информации о частной жизни пострадавшего, об его здоровье, какими лекарствами он лечился после ДТП и какой вред здоровью причинён противоправными действиями от ДТП.

А насчёт вреда здоровью, мой совет Лян В. С. Возьми дрын побольше и попроси кого-нибудь ударить им тебя с такой силой, что бы отлет был не менее 5 метров. Вот и узнаешь какую боль испытывал малолетка от удара твоей машины, и есть от этого вред здоровью или нет? Только если отлетишь на 4 метра- это не зачет. Проси чтобы били сильнее, что бы отлет был именно 5 метров.

И, между прочим, сбор информации о несовершеннолетнем, без разрешения законных представителей, является уголовным преступлением.

Но наше чиновничество, без «страха и упрёка». Не боится ничего. И чем наглее чиновник, тем больше он преступает закон. За примерами далеко ходить не надо.

В администрации Гусева был один такой бесстрашный и наглый. 20 мая 2015 года наглость чиновника маленько поубавили.

В настоящее время в службе заказчика городской администрации работает один с запредельным бесстрашием. Причины наглости которого кроются вот здесь.

Выявить истоки бесстрашия нарушителя правил дорожного движения Лян В.С. вполне возможно по открытой информации на сайте правительства Калининградской области.

В открытом доступе опубликован паспорт ГБУ ОЦДМО «Жемчужина»:

В пункте 1.7 директором значится виновник торжества Лян Виталий Сергеевич. А пункте 1.6 паспорта указан непосредственный начальник чиновника.

Вот и всё.

На сегодняшний день матерью несовершеннолетнего написана жалоба на имя Председателя Следственного Комитета РФ в отношении Лян В.С. за сбор личной информации о пострадавшем. А так же подан иск к ответчику Лян В.С. о возмещении причиненного от ДТП ущерба.

О дальнейшем развитии событий, по мере поступления таковых.

М.Т. Каримов
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907 просмотров   |   12 комментариев   |   Автор: Мирхат Каримов
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Любопытный
# 1Любопытный
Посмотрел пункт 1.6 паспорта. Ну да, тому начальнику по качану выходки подчинённых.
Сегодня, 12:30   ЦитироватьОтветить2
Гость МЕСТНЫЙ
# 2Гость МЕСТНЫЙ
Вот чепушила, накосячил ещё и выпендривается((( Вот, что делают бабки с людьми, хотя этот походу и с рождения человеком не был....
Сегодня, 12:36   ЦитироватьОтветить2
Гость гость
# 3Гость гость
Это самое конченное чмо, родители, не сдавайтесь, идите до конца !!!! Такому выродку место в тюрьме !!!
Сегодня, 12:42   ЦитироватьОтветить9
Гусевец
# 4Гусевец
Ничего себе! Этот чел ещё и руководитель такого заведения! Люди запомните это название и остальным говорите, что в такое заведение под таким руководителем не дай боже оказаться1
Сегодня, 13:26   ЦитироватьОтветить0
Пупкин
# 5Пупкин
"В пункте 1.7 директором значится виновник торжества Лян Виталий Сергеевич. А пункте 1.6 паспорта указан непосредственный начальник чиновника." - Прочитал в п.1.6 написано Алиханов А.А. - думаю что в данном случае Алиханов не причем, так вы можето договорится что и непосредственный начальник Алиханова А.А. - Путин В.В. то же здесь замешен!
А это уже политика! Ответственно заявляю - Путин и Алиханов тут не виноваты - если один из мелких чиновников правительства играет в Шумахера.
Сегодня, 14:06   ЦитироватьОтветить1
каменный гость
# 6каменный гость
куча текста ниочём. кто-то что-то написал, кто-то что-то ответил, в итоге кто-то зачем-то обратился куда-то. но лян всё равно сволочь. зачем и почему - из статьи неясно. классический образец ИБД.
Сегодня, 15:30   ЦитироватьОтветить2
Китаец
# 7Китаец
Не думаю, что переписку с этим чиновником надо здесь выкладывать было.
У пострадавшей стороны есть право подать в суд на возмещение ущерба, что и надо делать.
А потом уже можно здесь результат выложить. И рассказать как вел себя чиновник все это время.
На видео все ясно видно, что мальчик пострадал, моральный ущерб и вред здоровью на лицо. А еще порванная одежда, испорченная обувь и т.д.
Сегодня, 15:53   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 8Гость Гость
А чиновники все такие
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить0
качок
# 9качок
в первой статье было написано, что ребенок не получил вреда здоровью. Типа экспертиза к таким выводам пришла. Тогла за что деньги платить. Там же машина по страховке застрахована идите в страховую и получайте деньги. Странные люди. Мальчика жалко конечно, но по моему маму ребенка грязно и нагло разводят. Во первых На фиг претензия досудебная она не нужна по закону. во вторых что мешает в течение 7 месяцев в суд обратиться.Автор статьи личность в гусеве известная по части 1000 и одного способа честного отъема денег у граждан. Пиар конечно хорошо но,, должны быть рамки.Сначала самому написать что у мальчика нет повреждений а получив ответ от виновника обращаться в СК с заявой типа откуда виновник это знает))) вообще полный пипец. И заяву мама подписала с предупреждением за заведомо ложный донос ))) вот вызовут г-на Ляна В СК он скажет узнал о здоровье мальчика из первой статьи опубликованнойавтором и из протокола который на него составили как на виновника ДТП и все отказной а маме потом объясняй следователю, что когда она заявление писала не знала о том что Лян ничего не собирал))) Кстати если автор приложет скан заявления в СК будет очень интересно. И главное хотелось бы задать вопрос почему автор не выложит скан решения суда гусевского где с него взысканы деньги порядка 80000 которые он получил у пенсионера за возврат вклада в Инвестбанке когда тот лопнул (кстати вклад был всего 60000 ) через Европейский суд по правам человека (юристы поймут какое это нае..алово т.к. ЕСПЧ такие дела не рассматривает в принципе) и ничего не сделал ))) хотели даже дело возбудить по факту мошенничества. Наш правдолюб об этом умалчивает. Так что гарантия что маму ребенка развели на серьезные деньги без гарантии их возврата велика))). Не удивлюсь если он и дело прое,,,т в суде)) вот будет весело всем кроме мамы мальчика. С таким юристом как автор Ляну свой юрист и не нужен))
Сегодня, 18:55   ЦитироватьОтветить0
Светлана .
# 10Светлана .
Гнать таких чиновников - преступников. Для них пешеходный переход не существует , они или наедут или объедут( даже ,если ты на середине зебры ) пешехода .КТО ЕМУ ПЛАТИТ З/ ПЛАТУ...?
Сегодня, 19:23   ЦитироватьОтветить0
Люботный
# 11Люботный
Цитата: качок
в первой статье было написано, что ребенок не получил вреда здоровью. Типа экспертиза к таким выводам пришла. Тогла за что деньги платить. Там же машина по страховке застрахована идите в страховую и получайте деньги. Странные люди. Мальчика жалко конечно, но по моему маму ребенка грязно и нагло разводят. Во первых На фиг претензия досудебная она не нужна по закону. во вторых что мешает в течение 7 месяцев в суд обратиться.Автор статьи личность в гусеве известная по части 1000 и одного способа честного отъема денег у граждан. Пиар конечно хорошо но,, должны быть рамки.Сначала самому написать что у мальчика нет повреждений а получив ответ от виновника обращаться в СК с заявой типа откуда виновник это знает))) вообще полный пипец. И заяву мама подписала с предупреждением за заведомо ложный донос ))) вот вызовут г-на Ляна В СК он скажет узнал о здоровье мальчика из первой статьи опубликованнойавтором и из протокола который на него составили как на виновника ДТП и все отказной а маме потом объясняй следователю, что когда она заявление писала не знала о том что Лян ничего не собирал))) Кстати если автор приложет скан заявления в СК будет очень интересно. И главное хотелось бы задать вопрос почему автор не выложит скан решения суда гусевского где с него взысканы деньги порядка 80000 которые он получил у пенсионера за возврат вклада в Инвестбанке когда тот лопнул (кстати вклад был всего 60000 ) через Европейский суд по правам человека (юристы поймут какое это нае..алово т.к. ЕСПЧ такие дела не рассматривает в принципе) и ничего не сделал ))) хотели даже дело возбудить по факту мошенничества. Наш правдолюб об этом умалчивает. Так что гарантия что маму ребенка развели на серьезные деньги без гарантии их возврата велика))). Не удивлюсь если он и дело прое,,,т в суде)) вот будет весело всем кроме мамы мальчика. С таким юристом как автор Ляну свой юрист и не нужен))

Я всегда знал, что стероиды влияют на мозг, но не знал что до такой степени. перекачался качок.
Сегодня, 19:39   ЦитироватьОтветить0
Гость Вася
# 12Гость Вася
Я знаю Ляна В С, как очень порядочного человека! Он прекрасный организатор,хороший руководитель детского лагеря " Жемчужина". В лагере дети заняты целыми днями, походы, прогулки на велосипедах и даже на яхте летом можно покататься, в центре установлены тренажеры, прекрасная столовая для детей и везде именно Виталий Сергеевич принимал непосредственное участие, вплоть до физического труда. Случилось с человеком...Не знаешь , где "соломку подстелить" Надеюсь ,что справедливость восторжествует. А Лян не тот человек, который будет пользоваться своим положением.
Сегодня, 20:02   ЦитироватьОтветить0

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