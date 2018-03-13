/ / / Чиновник агентства по делам молодёжи правительства области грозит судом матери сбитого им ребёнка

Сегодня сказ о продолжении истории о дорожно-транспортном происшествии на пешеходном переходе возле магазина «Валентина» с участием несовершеннолетнего пешехода и чиновника Лян Виталия Сергеевича- директора Государственного Бюджетного учреждения «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина», агентства по делам молодёжи правительства Калининградской области.
Сначала сухие факты хронологии событий.
12 сентября 2017 года в 15 часов 10 минут, в результате нарушения Лян В.С. совершили наезд на несовершеннолетнего пешехода.
ДТП произошло по вине Лян В.С., что подтверждается справкой о ДТП. Удар автомобиля был такой силы, что несовершеннолетнего пострадавшего отбросило на пять метров от пешеходного перехода. Как вы думаете, больно было пострадавшему или нет?
В последующем, как того требует закон, мать пострадавшего отправила виновнику ДТП досудебную претензию, с предложением возместить ребенку причинённые физические страдания.
Ответ чиновника Лян В.С был вполне предсказуем, было бы даже немножечко не логично, если бы от чиновника можно было дождаться иного.
Далее чиновник приводит длинный перечень оснований, по его мнению, освобождающий его от каких-либо обязательств по возмещению вреда от ДТП. Публиковать бредни чиновника не буду чисто из этических соображений.
И в конце письма следует лаконичный чиновничий вывод с угрозами, но зато с уважением.
Вместо возмещения вреда чиновник Лян В.С. встал на путь противоправной деятельности и, без разрешения матери несовершеннолетнего, занялся сбором информации о частной жизни пострадавшего, об его здоровье, какими лекарствами он лечился после ДТП и какой вред здоровью причинён противоправными действиями от ДТП.
А насчёт вреда здоровью, мой совет Лян В. С. Возьми дрын побольше и попроси кого-нибудь ударить им тебя с такой силой, что бы отлет был не менее 5 метров. Вот и узнаешь какую боль испытывал малолетка от удара твоей машины, и есть от этого вред здоровью или нет? Только если отлетишь на 4 метра- это не зачет. Проси чтобы били сильнее, что бы отлет был именно 5 метров.
И, между прочим, сбор информации о несовершеннолетнем, без разрешения законных представителей, является уголовным преступлением.
Но наше чиновничество, без «страха и упрёка». Не боится ничего. И чем наглее чиновник, тем больше он преступает закон. За примерами далеко ходить не надо.
В администрации Гусева был один такой бесстрашный и наглый. 20 мая 2015 года наглость чиновника маленько поубавили.
В настоящее время в службе заказчика городской администрации работает один с запредельным бесстрашием. Причины наглости которого кроются вот здесь.
Выявить истоки бесстрашия нарушителя правил дорожного движения Лян В.С. вполне возможно по открытой информации на сайте правительства Калининградской области.
В открытом доступе опубликован паспорт ГБУ ОЦДМО «Жемчужина»:
В пункте 1.7 директором значится виновник торжества Лян Виталий Сергеевич. А пункте 1.6 паспорта указан непосредственный начальник чиновника.
Вот и всё.
На сегодняшний день матерью несовершеннолетнего написана жалоба на имя Председателя Следственного Комитета РФ в отношении Лян В.С. за сбор личной информации о пострадавшем. А так же подан иск к ответчику Лян В.С. о возмещении причиненного от ДТП ущерба.
О дальнейшем развитии событий, по мере поступления таковых.
М.Т. Каримов