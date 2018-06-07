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Информационный сайт города Гусева

Кому в армии жить хорошо?

7 июня 2018, 15:10
Кому в армии жить хорошо?
Командир в/ч 90151 Володченко Юрий Михайлович
На мою электронную почту поступило письмо. Считаю своим долгом ознакомить с его содержанием всех жителей города и читателей сайта.

Здравствуйте, мы сегодня с вами созванивались. Служба в армии всегда считается почетной и престижной, а мы хотим рассказать, как служится нам в в/ч 90151, которая находится по адресу: Калининградская обл. г. Гусев ул. Ю.Смирнова 13.

Наш замечательный командир бригады Володченко Юрий Михайлович, который руководит бригадой год (чуть больше или меньше) устроил тут полное беззаконие. На новый год он себе на подарок приказал собрать с офицеров, прапорщиков, контрактников по 5000 руб. и откат с солярки. Наш милый начальник службы гсм забирает 50% солярки с каждой заправки. Наши милые комбаты берут по- божески- всего по 2000- 3000 руб. с каждой заправки.

Ремонт и покраска машин, казарм производится за счет командиров рот, при этом этих же командиров рот заставляют принимать технику, которая должна была списаться лет 100 назад и находится просто в убогом состоянии. Так же они обеспечивают себя и младший состав необходимой канцелярией.

Наши срочники сидят на полигонах одни, без старших, едой и водой обеспечиваются редко (но при этом наши генералы вывозят сухпайки и продукты машинами), так же как и чистым бельем, и помывкой.

В столовой нет ничего хорошего, готовят еду просто отвратительного качества, но при этом наше руководство питается просто великолепно. Как это возможно? Да очень просто: подделываются документы, рапорта, накладные (и не только в этом случае).

На территории части находится общежитие, в котором проживают военнослужащие с семьями, рядом с ним детская неогороженная площадка, на которой гуляют дети, и наш горячо любимый командир бригады не раз высказывал, что дети мешают воинской службе, при этом называя их (детей) уродами, тварями, а их матерей шлюхами, которые не умеют воспитывать детей. А тем, кто пытается возразить, выписываются выговора задним числом (с подделкой подписей об ознакомлении), в итоге их увольняют.

Вот так служится в нашей доблестной части 90151, в которой променяли почет и престиж на коррупцию.

Своих имен и фамилий мы назвать не можем, так как наши мужья служат тут до сих пор, и мы боимся, что на них отразится (их подставят и уволят), но и жить мы так тоже устали.

С уважением всегда Ваш Лактионов Юрий Михайлович
военные
998 просмотров   |   23 комментария   |   Автор: Юрий Лактионов
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Николай
# 1Николай
И что? Не ново. Ведь не раз проверки проводились в этой части. Ну а сейчас ждут из Москвы. Я думаю толку не будет-очередной откат на лапу и дальше будут карман набивать отцы-командиры. И такая ситуация не только в Гусев. надо было Путигну писать сегодня в прямой эфир.
Сегодня, 15:15   ЦитироватьОтветить1
Пупкин
# 2Пупкин
Думаю, что результат будет. И не так часто такая информация выходит наружу. В Министерстве обороны и Балтийском флоте тоже сайт читают. И это уже не просто письмо с жалобой, а информация о должностных преступлениях, не думаю что так везде в стране.
Сегодня, 15:34   ЦитироватьОтветить0
Жена военного
# 3Жена военного
Комбриг допрыгался.Все верно, написано в статье.Я, ЕЩЕ ДОБАВЛЮ, как наша семья должна каждый месяц трать около 5000р., на бензин, и наша личная машина превратилась в ТАКСИ для в ч 90151.А,все почему потому, что всем пофигу, в плане начальсво свыше, напрямую говорят у вас есть своя машина, в в случае не выполнения задачи, вы не получите премию, вы не получите 1010, переведем, уволим, моральный прессинг.А, про отпуск,это отдельная история, по 2года не давать людям отпуск.Один человек должен выполнять работу за пятерых.А, остальные для мебели.А, канцелярия меня вообще убивает, почему мы должны покупать ее за свой счет????А, тот кто действительно ее должен выдать, продает ее?О, полевых в этой части тоже никто не слышал, никто ими не хочет заниматься.Еще очень много можно писать.
Сегодня, 16:12   ЦитироватьОтветить6
Жена военного
# 4Жена военного
Цитата: Пупкин
Думаю, что результат будет. И не так часто такая информация выходит наружу. В Министерстве обороны и Балтийском флоте тоже сайт читают. И это уже не просто письмо с жалобой, а информация о должностных преступлениях, не думаю что так везде в стране.

Проверка только, что была.Ты вы поймите, страдают обычные семьи, а кто виноват найдет как прикрыть свою пятую точку.Вот, что обидно.
Сегодня, 16:13   ЦитироватьОтветить1
ЖЕНА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
# 5ЖЕНА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
БРАВООООООООООО!!!!!!!!!!автору письма. Подписываюсь под каждым словом! В этой части, действительно, бардак!!!!!!!На полигоны не только срочников, а так же контрактников отправляют без сухпайков, палатки - покупайте сами, спальные мешки - покупайте, на краску - танки покрасить (так как приезжает проверка) - собирайте деньги, оружие покрасить и закрасить ржавчину - покупайте баллончики с краской. И это при зарплате 18 тыс. и никаких премий, за полигоны не платят, а полигоны и наряды - постоянно (т.е., мужу надо что-то приготовить)!!!!!!!!!!!Можно сдать физо! Но...если один командир после зачета говорит, что ты сдал, то на следующий день другой командир тебе может сказать, что ты все-таки не сдал!!!!!!и не видать тебе премии за физо еще пол года!!!! Но можно денежку заплатить и тебе поставят троечку!!!!!!А еще возить начальство на своей машине за свой счет или бойца какого-нибудь куда-нибудь отвезти!!!!!!Это вообще в порядке вещей!!!!
А про нормированный рабочий день, мы вообще забыли!Конечно, можно говорить, что какой в армии нормированный рабочий день и т.д. и т. п. Но ведь там тоже работают люди, у которых есть семьи, дети, жены. Строят их каждые пять минут по причине и без причин!!!!!!!!!!!!Еще собирают деньги на пилы, чтобы на полигоне дрова пилить, или на генераторы, чтобы в палатке был свет!!!!
Такого бардака как в этой части больше нет нигде в области!!!
Сегодня, 16:33   ЦитироватьОтветить2
Китаец
# 6Китаец
Читал текст и думаю, что-то не то написано... Что что-то не то понял после того, как дошел до слов "наши мужья"....
Милые дамы, опозорите только вот таким бредом своих мужей и себя немного.
Если решили что-то за пределы части и своих семей вынести, потрудитесь хоть достойно написать, чтобы не воспринималось это за чушь. А у вас генералы пайки вывозят...
Чего ваши мужья молчат, если их итак увольняют??
Сегодня, 16:42   ЦитироватьОтветить1
Гость МЕСТНЫЙ
# 7Гость МЕСТНЫЙ
Соглашусь со всеми сверху, у меня друг там служит. Тоже рассказывал что бабки нужны чтоб бэтэры покрасить, возит всех на своей машине на своём бензине, в полях так же в машине спит((((
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить2
Жена военного
# 8Жена военного
Не хватает, в этом списке к комбригу, еще одной фамилии, скоро выйдет вечная поберушка-попрошайка)))))))
Сегодня, 17:21   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 9Гость Гость
Жена военного,
Интересно какой фамилии
Сегодня, 17:25   ЦитироватьОтветить0
Елена.
# 10Елена.
Правильно,что осуждаете такое.
Если уж было такое, надо книги о войне прочитать,вспомнить,как в войну боролись с такими хулиганами.
А может это и есть обучение молодых бойцов суровой жизни.Вживую
Сегодня, 17:27   ЦитироватьОтветить0
Я люблю Гусев
# 11Я люблю Гусев
Интересно, комбриг прочитал уже статью про себя?))))))))))))))))))))))))))
Сегодня, 17:29   ЦитироватьОтветить0
верю
# 12верю
Ужас ! Как посылать своих детей и внуков в лапы к этим семиглавым ненасытным и обнаглевшим горынычам ? Чему они могут научить? Ходили слухи, но оказывается это правда. Гнать с позором такого командира и гнать с таким позорищем, чтобы другим после этого страшно было заниматься такими делами.
Сегодня, 17:37   ЦитироватьОтветить2
Гость Сергей
# 13Гость Сергей
Дорогие жены военнослужащих,во всем виноваты ваши мужья,так как никто не обращался в прокуратуру хотя бы.Все боятся…я служил в этой бригаде и меня так же пугали,но никто не уволил.Лишить премии тоже основание нужно.Лучше всего,когда все или многие обращаются и не боятся.Ваши мужья сами сдают деньги и соляру))) Не комбриг же ее толкает налево:) …Пусть обращаются по всяким нарушениям,особенно невыплата полевых,поборы,необеспеченность едой…Чем быстрее и больше будут обращаться,тем лучше
P.S Сам чуть с женой не развелся из-за службы в этой "доблестной" части. Как хорошо,что я не там.Всем счастья и благополучия!!
Сегодня, 17:47   ЦитироватьОтветить1
Не люблю комбрига
# 14Не люблю комбрига
Нашла все-таки награда героя!!!Перед Новым Годом это чудовище поехало в Бали флот, т сказало что в его части премию 1010 никто не заслужил, не достоин, чтобы никому ее не платили.Это вообще нормально!!??
Сегодня, 18:57   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 15Гость.
Это российская армия. Армия будущего. Ничего нового. как был бардак так и остался. Только по ТВПутин все красиво.
Сегодня, 19:06   ЦитироватьОтветить1
КОМБРИГ
# 16КОМБРИГ
А как мне с вами по другому поступать? Вы мои овцы, а я ваш постух! Чем дольше вы молчите, тем ниже буду вас я нагибать! Стоите, смотри мне в глаза язык прикусив, а приходите домой, на койку завалитель лицом в подушку и ревете, женам жалуетесь, одной рукой смахивая слезу, другой держась за сиську!
Мне вас Господь в подарок дал.
Ему построю храм за это!
А вы живите дальше в снах своих,
Как я сижу на зоне где-то.....
Сегодня, 19:10   ЦитироватьОтветить1
Максим
# 17Максим
Военный прокурор Вам в помощь.
Сегодня, 19:31   ЦитироватьОтветить0
Жена военного
# 18Жена военного
Цитата: Николай
И что? Не ново. Ведь не раз проверки проводились в этой части. Ну а сейчас ждут из Москвы. Я думаю толку не будет-очередной откат на лапу и дальше будут карман набивать отцы-командиры. И такая ситуация не только в Гусев. надо было Путигну писать сегодня в прямой эфир.

Ну, и что проверка прошла уже с Москвы,пострадали обычные семьи, завтра уезжают, поставили начеты, теперь платить будем.В этой части все начальство нужно менять, к чертям собачим.И закрывать этот притон с соляркой раз и навсегда.
Сегодня, 19:41   ЦитироватьОтветить1
Тожевтеме
# 19Тожевтеме
В нашей хате много мусора, дерьма, говница... Одного не пойму с какой целью сор из избы метете? В своих трусах и носках разберитесь, не хочу никого оправдывать и защищать, но для чего это знать простому обывателю, у них же теперь волосы дыбом будут год стоять. Половина лиц безхребетные, мягкотелые... И Рыбка гниет тоже с головы... А потом слезы, закупите себе тазы эмалированные для сбора слез! А если есть что-то по существу: факты, фамилии, деяния их. Несите эту информацию в соответствующие органы, адреса все знают. Не нужно этого боятся, будте увереннее в своих желаниях. Шумиха будет, и совет Юрию Михалычу: проведите вечер вопросов и ответов, только не в воскресный день утром рано. Или же нормализуйте рабочий процесс, без суеты и рванья. Расставив приоритеты - мы победим всех! Всем удачи.. "Найти бревно в своём глазу."
Сегодня, 20:37   ЦитироватьОтветить0
Смешно
# 20Смешно
Цитата: КОМБРИГ
А как мне с вами по другому поступать? Вы мои овцы, а я ваш постух! Чем дольше вы молчите, тем ниже буду вас я нагибать! Стоите, смотри мне в глаза язык прикусив, а приходите домой, на койку завалитель лицом в подушку и ревете, женам жалуетесь, одной рукой смахивая слезу, другой держась за сиську!
Мне вас Господь в подарок дал.
Ему построю храм за это!
А вы живите дальше в снах своих,
Как я сижу на зоне где-то.....

Неуч, ты неграмотная)))Иди пАстух, паси, и коров за сиськи дергай))))))))))))))))))))))))
Сегодня, 20:39   ЦитироватьОтветить0
Смешно
# 21Смешно
Цитата: Гость Сергей
P.S Сам чуть с женой не развелся из-за службы в этой "доблестной" части. Как хорошо,что я не там.Всем счастья и благополучия!!

Это вы не из-за части чуть не развелись, а сами из-за себя)Сами себе противоречите.Пытаетесь тут зрителям внушить, что человек сам кузнец своего счастья, и тут же ..часть виновата))
Сегодня, 20:50   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 22Прохожий
Какие это офицеры, если их жёны пишут, а сами эти "защитники" трясутся и платят?
☹ мельчает народ, вот и имеют их в любой форме...
Сегодня, 21:07   ЦитироватьОтветить0
МС
# 23МС
Цитата: Прохожий
Какие это офицеры, если их жёны пишут, а сами эти "защитники" трясутся и платят?
☹ мельчает народ, вот и имеют их в любой форме...

Они офицеры, а жена должна быть горой за своего мужа, а в вашей семье видимо наоборот, сочувствую, мне вас жаль искренне))Да, и ишачите вы наверное грузчиком))))))
Сегодня, 21:12   ЦитироватьОтветить0

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