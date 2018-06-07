/ / / Кому в армии жить хорошо?

7 июня 2018, 15:10

Здравствуйте, мы сегодня с вами созванивались. Служба в армии всегда считается почетной и престижной, а мы хотим рассказать, как служится нам в в/ч 90151, которая находится по адресу: Калининградская обл. г. Гусев ул. Ю.Смирнова 13.



Наш замечательный командир бригады Володченко Юрий Михайлович, который руководит бригадой год (чуть больше или меньше) устроил тут полное беззаконие. На новый год он себе на подарок приказал собрать с офицеров, прапорщиков, контрактников по 5000 руб. и откат с солярки. Наш милый начальник службы гсм забирает 50% солярки с каждой заправки. Наши милые комбаты берут по- божески- всего по 2000- 3000 руб. с каждой заправки.



Ремонт и покраска машин, казарм производится за счет командиров рот, при этом этих же командиров рот заставляют принимать технику, которая должна была списаться лет 100 назад и находится просто в убогом состоянии. Так же они обеспечивают себя и младший состав необходимой канцелярией.



Наши срочники сидят на полигонах одни, без старших, едой и водой обеспечиваются редко (но при этом наши генералы вывозят сухпайки и продукты машинами), так же как и чистым бельем, и помывкой.



В столовой нет ничего хорошего, готовят еду просто отвратительного качества, но при этом наше руководство питается просто великолепно. Как это возможно? Да очень просто: подделываются документы, рапорта, накладные (и не только в этом случае).



На территории части находится общежитие, в котором проживают военнослужащие с семьями, рядом с ним детская неогороженная площадка, на которой гуляют дети, и наш горячо любимый командир бригады не раз высказывал, что дети мешают воинской службе, при этом называя их (детей) уродами, тварями, а их матерей шлюхами, которые не умеют воспитывать детей. А тем, кто пытается возразить, выписываются выговора задним числом (с подделкой подписей об ознакомлении), в итоге их увольняют.



Вот так служится в нашей доблестной части 90151, в которой променяли почет и престиж на коррупцию.



Своих имен и фамилий мы назвать не можем, так как наши мужья служат тут до сих пор, и мы боимся, что на них отразится (их подставят и уволят), но и жить мы так тоже устали.

С уважением всегда Ваш Лактионов Юрий Михайлович

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