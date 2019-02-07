/ / / Цуканова вместо Ленина

Не так давно появилась информация о том, что памятник В. И. Ленину с городской площади хотят перенести на другое место. Предлагаю желающим вступить в инициативную группу граждан города, которые хотят на освободившемся месте увековечить память лучшего избранного главы нашего города — Николая Цуканова.
Те, кто готов поддержать или отвергнуть эту идею, высказывайтесь открыто в комментариях под новостью.
Понимаю, что у многих есть много своих проблем и эта инициатива не первоочередная. Данным решением гусевцы смогут доказать всему сообществу отношение тем хорошим изменениям, которые произошли в городе при руководстве этого человеком, и указать пример другим градоначальникам, к чему надо стремиться!
Высшее уважение граждан города можно заслужить только работой на общее общественное благо, а не только выполнением указаний вышестоящего начальства.
Желающим вступить в группу предлагаю перечислить от 1 (одного) рубля на карточку сбербанка 2202 2014 5051 6873 с сообщением, где указать свою фамилию, имя, отчество, а также контактный номер телефона.
С уважением Юрий Лактионов