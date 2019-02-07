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Информационный сайт города Гусева

Цуканова вместо Ленина

7 февраля 2019, 13:08
Цуканова вместо Ленина
Уважаемые Гусевцы!

Не так давно появилась информация о том, что памятник В. И. Ленину с городской площади хотят перенести на другое место. Предлагаю желающим вступить в инициативную группу граждан города, которые хотят на освободившемся месте увековечить память лучшего избранного главы нашего города — Николая Цуканова.

Те, кто готов поддержать или отвергнуть эту идею, высказывайтесь открыто в комментариях под новостью.

Понимаю, что у многих есть много своих проблем и эта инициатива не первоочередная. Данным решением гусевцы смогут доказать всему сообществу отношение тем хорошим изменениям, которые произошли в городе при руководстве этого человеком, и указать пример другим градоначальникам, к чему надо стремиться!

Высшее уважение граждан города можно заслужить только работой на общее общественное благо, а не только выполнением указаний вышестоящего начальства.

Желающим вступить в группу предлагаю перечислить от 1 (одного) рубля на карточку сбербанка 2202 2014 5051 6873 с сообщением, где указать свою фамилию, имя, отчество, а также контактный номер телефона.

С уважением Юрий Лактионов
памятник Николай Цуканов
416 просмотров   |   10 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
Новость отредактирована Сегодня, 13:08
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Нофелет
# 1Нофелет
Комментарий удалён. Причина: жалобы, клевета.
Сегодня, 11:20   ЦитироватьОтветить3
Гость вася
# 2Гость вася
А где мост поставить памятник Михайлову
Сегодня, 11:33   ЦитироватьОтветить4
Михалыч
# 3Михалыч
Лактионов оценил работу Цуканова в Олин руб
Сегодня, 11:36   ЦитироватьОтветить0
Егорычев
# 4Егорычев
Кто на сколько оценивает тот ту сумму и переводит
Сегодня, 11:38   ЦитироватьОтветить0
Горожанин
# 5Горожанин
Юрий Михайлович, прошу еженедельно публиковать списки всех, кто перечислит денежные средства. Я первый перечисляю. Вот и будем знать, кто и как относится к Николаю Николаевичу нашему земляку- помощнику Президента. А то на словах все за него, а теперь посмотрим как кто в деле.
Сегодня, 11:45   ЦитироватьОтветить2
Нофелет
# 6Нофелет
Жалобы и клевета? Админы вы наверное еб***сь в конец, но это ссылка на ваш же сайт: https://gusev-online.ru/news/polzovateli/6685-kommunist-vozvraschenec.html
Сегодня, 13:17   ЦитироватьОтветить0
Гость Кило Ирисок
# 7Гость Кило Ирисок
дурацкая идея,
глупей нельзя придумать,

карочь, пить надо меньше!
Сегодня, 13:43   ЦитироватьОтветить1
Живу я тут
# 8Живу я тут
Цитата: Гость Кило Ирисок
дурацкая идея,
глупей нельзя придумать,

карочь, пить надо меньше!

Да будет Вам известно, Юрий вообще не пьёт. Заботливый папа, непьющий муж, ну почти идеал.
Сегодня, 13:52   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 9Гость Гость
Что вы все накинулись на автора?
Видно поиздержался человек, вот и решил поправить своё материальное положение...
Сегодня, 14:04   ЦитироватьОтветить0
Витя
# 10Витя
Я согласен на Цуканова. Только если он будет в римской тоге и с лавровым венком на голове. Если уже и сходить с ума,то по крупному.
Сегодня, 14:24   ЦитироватьОтветить1

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