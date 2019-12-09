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Информационный сайт города Гусева

Вандалы пытались разбить стекло новых остановочных павильонов на городской площади

9 декабря 2019, 12:57
Вандалы пытались разбить стекло новых остановочных павильонов на городской площади
В ночь с субботы на воскресенье камеры системы «Безопасного города» зафиксировали очередной акт вандализма на улицах нашего города.
В этот раз нерадивые граждане пытались разбить стекло новых остановочных павильонов, которые установлены на городской площади.

Не успел оперативный дежурный вызвать наряд полиции, как увидел на мониторе, что к хулиганам подбежал третий. Как оказалось позже, один из жителей города, который в этот момент находился на площади, увидел как неизвестные руками и ногами бьют по новым остановкам. Он решил предотвратить акт вандализма и задержал нарушителей.

Таких неравнодушных жителей города, как этот гражданин, у нас много. И пора бы уже запомнить всем желающим покуражиться, что помимо системы «Безопасный город», есть гусевцы, которые готовы постоять за свой город. Ведь все что делается в Гусевском городском округе, это все делается во благо его жителей.

вандалы
516 просмотров7 комментариевАвтор: Admin
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3 голоса
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1
# 1123
Правнуки поджигателей кнопок в лифте ещё не перевелись. Дома бы у них что нибудь разбить, а на последок нагадить на обеденный стол.
Сегодня, 13:30   ЦитироватьОтветить
50
п
# 2правнуки Швондера
Цитата: 123
Правнуки поджигателей кнопок в лифте ещё не перевелись. Дома бы у них что нибудь разбить, а на последок нагадить на обеденный стол.

"...Филип Филипович, да нет у них калош..." 
Сегодня, 13:38   ЦитироватьОтветить
20
F
# 3Fedot
Сейчас начнутся сопли...типа -провели беседу...они раскаялись...они неподсудны ,иак как несовершеннолетние... За преступления отвечать должны все...Ума хватает совершить преступление-изволь отвечать...
Сегодня, 13:50   ЦитироватьОтветить
100
d
# 4dikes3
Таким ломать надо руки и ноги на месте преступления!
Сегодня, 13:54   ЦитироватьОтветить
70
Г
# 5Горожанин
Нужно вывесить портреты этих героев в интернете. Возможно на других им подобных это повлияет.
Сегодня, 15:35   ЦитироватьОтветить
80
О
# 6Остервенелая выхухоль
Цитата: dikes3
Таким ломать надо руки и ноги на месте преступления!
Вот самый  хороший метод)
Сегодня, 17:15   ЦитироватьОтветить
10
3
# 7321
Горожанин,
Дебилов нужно знать в лицо.
Сегодня, 17:17   ЦитироватьОтветить
20
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