Вандалы пытались разбить стекло новых остановочных павильонов на городской площади

В ночь с субботы на воскресенье камеры системы «Безопасного города» зафиксировали очередной акт вандализма на улицах нашего города.В этот раз нерадивые граждане пытались разбить стекло новых остановочных павильонов, которые установлены на городской площади.Не успел оперативный дежурный вызвать наряд полиции, как увидел на мониторе, что к хулиганам подбежал третий. Как оказалось позже, один из жителей города, который в этот момент находился на площади, увидел как неизвестные руками и ногами бьют по новым остановкам. Он решил предотвратить акт вандализма и задержал нарушителей.Таких неравнодушных жителей города, как этот гражданин, у нас много. И пора бы уже запомнить всем желающим покуражиться, что помимо системы «Безопасный город», есть гусевцы, которые готовы постоять за свой город. Ведь все что делается в Гусевском городском округе, это все делается во благо его жителей.