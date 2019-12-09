В ночь с субботы на воскресенье камеры системы «Безопасного города» зафиксировали очередной акт вандализма на улицах нашего города.
В этот раз нерадивые граждане пытались разбить стекло новых остановочных павильонов, которые установлены на городской площади.
Не успел оперативный дежурный вызвать наряд полиции, как увидел на мониторе, что к хулиганам подбежал третий. Как оказалось позже, один из жителей города, который в этот момент находился на площади, увидел как неизвестные руками и ногами бьют по новым остановкам. Он решил предотвратить акт вандализма и задержал нарушителей.
Таких неравнодушных жителей города, как этот гражданин, у нас много. И пора бы уже запомнить всем желающим покуражиться, что помимо системы «Безопасный город», есть гусевцы, которые готовы постоять за свой город. Ведь все что делается в Гусевском городском округе, это все делается во благо его жителей.
Вандалы пытались разбить стекло новых остановочных павильонов на городской площади
9 декабря 2019, 12:57