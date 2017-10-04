Обман на выборах, до или после?

4 октябрь 2017, 19:16

Расшифровка цифровой записи разговора, любезно предоставленной участником собрания по подготовке к выборам 18 сентября 2017 года на территории Гусевского района Калининградской области.



На цифровой записи отчетливо слышны высказывания и реплики участников разговора:



- 1. Самаричев Алексей Александрович - член Гусевской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.



- 2. Костяная Валентина Ивановна - наблюдатель от политической партии КПРФ в Гусевской территориальной избирательной комиссии.



Расшифровка:



- Самаричев А.А.: «- …не приходят голосовать. И в итоге из 100 %, которые там пришли 1000 человек, 800 пришло бюджетников, в обязательном порядке они проголосовали. Потому что, извините. Если он не проголосует, вечером возьмут списки, и их поимённо посмотрят».



- участник собрания: «А откуда это может быть? Это нарушение всех законов и Конституции».



- Самаричев А.А.: «В каком государстве Вы живёте? Вы что, не знаете технологии?».



- участник собрания: - «Я с луны свалился, давайте бороться с технологиями. И.. можно не слушать эту галиматью».



- Самаричев А.А.: «Когда на прошлых Государственных выборах (2016 г.) я вылавливал поддельные протоколы, всем было хорошо. Не Вы же их поймали».



- участник собрания: «Хоть по одному протоколу что - то сделано? Вылавливали , навылавливали. Кого судили?».



- Самаричев А.А.: «Сделали так, что бы выборы были нормальными».



- участник собрания: «они не были нормальными».



- Самаричев А.А.: «Едина Россия» не 80 % заняла, да, 35 всего».



- Костяная В.И.: «И, когда мы вылавливали, всё было расставлено на места, вместо «Справедливой России», потому что мы сидели тогда там. О чём Вы говорите?».



Запись сделана законным способом 26.07.2017 года в помещении Гусевского городского дома культуры на общественном собрании участником данного собрания.

С уважением,

М.Т. Каримов

На территории Гусевского района, в период осенних выборов 2016 года руководил предвыборным штабом кандидата в депутата Государственной Думы седьмого созыва Плешкова И.В. и кандидата в депутаты Калининградской областной думы шестого созыва Кармазиновского А.Г.. В день проведения выборов, на деньги общественной организации КПРФ, я нанимал наблюдателей за ходом выборов на избирательных участках. Наблюдателем от политической партии КПРФ в Гусевской территориальной избирательной комиссии была Костяная Валентина Ивановна. Членом Гусевской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса от политической партии КПРФ назначен Самаричев Алексей Александрович.Итак, по порядку. Утром 19 сентября 2016 года (около 6.00) наблюдатель Костяная В.И. доложила мне, что в день выборов 18 сентября, при работе Гусевской ТИК никаких нарушений избирательного законодательства выявлено не было. Но, оказывается, не всё было по закону 18 сентября при проведении осенних выборов 2016 года в Гусевском районе. Выяснилось это только летом 2017 года, в ходе подготовки к выборам губернатора области сего года.Вечером, 26 июля 2017 года в Гусевском городском доме культуры проходило общественное собрание по подготовке к выборам губернатора Калининградской области. На собрании выступил член Гусевской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Самаричев А.А., который в своём выступлении озвучил рад существенных нарушений выборного законодательства, допущенных на территории Гусевского района в 2016 году. Со слов Самаричева А.А., все председатели УИК на территории Гусевского района препятствуют свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и нарушают тайну голосования. Оказывается, над работниками бюджетных организаций установлен тотальный контроль по участию в выборах. Со слов Самаричева А.А., члены участковых избирательных комиссий (причем всех) для увеличения явки, перед окончанием выборов докладывают всем руководителям бюджетных организаций района о работниках бюджетной сферы (пофамильно), пришедших и проголосовавших на выборах. Правда, Самаричевым А.А. не был уточнён механизм воздействия на «бюджетников» за неявку на выборы. При этом, Самаричев А.А. акцентировал внимание, что живём мы явно не в правовом государстве.Так же, со слов Самаричева А.А., несколько председателей УИК Гусевского района в ночь с 18 на 19 сентября прошлого года подделывали протоколы об итогах голосования. Подделка итогового протокола производилась до поступления в Гусевскую ТИК.Но, правда, никаких мер воздействия на председателей УИК оказано не было, хоть действия некоторых председателей УИК носят признаки уголовно наказуемого деяния, ответственность за которые предусмотрена ст. 142.1 УК РФ.Наблюдатель от политической партии КПРФ в Гусевской избирательной комиссии Костяная В.И. подтвердила слова Самаричева А.А. о допущенных нарушениях на прошлогодних выборах, хотя изначально, при получении денежного вознаграждения, докладывала мне, что никаких нарушений в ходе выборов не выявлено. Выходит в прошлом году соврала.К тому же у меня есть повод сомневаться в правдивости некоторых, приведённых выше, высказываниях Самаричева А.А. Будучи руководителем предвыборного штаба кандидатов в депутаты, я нанимал наблюдателей от партии КПРФ на все двадцать один УИК Гусевского района. После окончания выборов и подсчёта голосов, наблюдатели со всех УИК Гусевского района утором 19 сентября 2016 года сдали мне копии протоколов об итогах голосования, заверенные подписью и печатью председателей УИК. При проведении сверки в этот же день на интернет портале « ГАС Выборы», я не обнаружил расхождений официальных данных, с данными содержащимися в копиях протоколов со всех УИК. Выходит Самаричев А.А. 26 июля сего года врал участникам предвыборного собрания о выявлении поддельных протоколов. Не понятно только с какой целью врал, толи для самопиара, толи опорочит кого пытался? Мне не ведомо. Но у этого вранья есть обратная сторона. Учитывая то, что Самаричев А.А. является действующим членом Гусевской ТИК, его враньё квалифицируется несколько иначе. А это, извините, уголовно наказуемые деяния. А если не врал, то Самаричев А.А. является соучастником преступления против государственного строя. Как не крути, деяния Самаричева А.А. со всех сторон носят признаки уголовно наказуемых проступков. Так же его высказываниями ставится под сомнение моя работа, как руководителя предвыборного штаба, и добросовестная работа всех наблюдателей УИК на территории Гусевского района в 2016 году.Во избежание повторения вышеназванных незаконных ситуаций, тем боле в преддверии предстоящих выборах марта 2018 года, копия данной публикации отправлена мной в адрес председателя избирательной комиссии Калининградской области Винярской Инессы Петровны, и руководству правоохранительных органов. Результаты рассмотрения деяний Самаричева. А.А. обещаю опубликовать по мере поступления таковых.