В память о Саваковой Инне Александровне!

15 октябрь 2017, 12:20

15 октября 2016 года из жизни ушла Савакова Инна Александровна. Инна Александровна была требовательным человеком как к себе, так и к ученикам. Она сильно радела за честь школы, любила порядок, пользовалась огромным уважением коллег, учащихся, горожан.



Инна Александровна вырастила трёх прекрасных детей, которыми всегда очень гордилась.



Более сорока лет своей жизни она посвятила обучению и воспитанию подрастающих поколений. Её педагогический талант может служить ярким примером для молодых учителей.



Память об Инне Александровне навсегда сохранится в наших сердцах и в сердцах тех, кто её помнит.

224 просмотра | Автор: Anna_nikishina просмотра | Автор: