Деньги из мусора

25 октябрь 2017, 17:12

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.



И вот акционерное общество «Утилизация мусора» расположенное в поселке Жаворонково Гусевского района, где генеральным директором работает Юрий Владимирович Кретов, решило активно претворить в жизнь указ президента, и очистить Гусев и соседние города от мусора, но естественно не бесплатно.



Желание правильное, президент всегда прав, и вот региональное правительство издает постановление №664 от 30 декабря 2016 года, которое звучит так «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининградской области» где регламентируются объемы производимого мусора предприятиями и организациями области.



Возникает необходимость перезаключения старых договоров со всеми субьектами хозяйственной деятельности на территории области. И увидев новые цифры в выставленных счетах у многих предпринимателей и руководителей волосы становятся дыбом.



Например Магазин «Дом спорта» (ул. Победы 10), который по старому договору выплачивал 1290 рублей в месяц, по новым нормативам обязан оплатить не менее 7700 рублей ежемесячно. Причем отказаться от данной услуги невозможно по закону. Кстати, повышение цены за вывоз мусора коснётся и рядовых жителей города.



Многие скажут, ничего страшного, пускай предприниматели раскошеливаются, дело то благородное, город от мусора избавляем. Однако в городе вырабатывают мусор не только бизнес, но и бюджетные организации и учреждения, где так же в разы вырастает стоимоть услуги по вывозу отходов.



Не нужно углублять переработку, устанавливать раздельные контейнеры и прочую экологическую лабуду, а просто поднять цены на свои услуги, прикрываясь президентом и правительством, и твоя организация с прибылью.



По секрету сообщу, некоторые предприниматели нашли организации из Калининграда, которые готовы оказывать услугу по вывозу бытовых отходов в Калиниград, причем в два и более раза дешевле, чем предлагает АО «Утилизация мусора».

255 просмотров | 4 комментария | Автор: Юрий Лактионов просмотров |комментария | Автор: