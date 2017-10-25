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Деньги из мусора

25 октябрь 2017, 17:12
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

И вот акционерное общество «Утилизация мусора» расположенное в поселке Жаворонково Гусевского района, где генеральным директором работает Юрий Владимирович Кретов, решило активно претворить в жизнь указ президента, и очистить Гусев и соседние города от мусора, но естественно не бесплатно.

Желание правильное, президент всегда прав, и вот региональное правительство издает постановление №664 от 30 декабря 2016 года, которое звучит так «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининградской области» где регламентируются объемы производимого мусора предприятиями и организациями области.

Возникает необходимость перезаключения старых договоров со всеми субьектами хозяйственной деятельности на территории области. И увидев новые цифры в выставленных счетах у многих предпринимателей и руководителей волосы становятся дыбом.

Например Магазин «Дом спорта» (ул. Победы 10), который по старому договору выплачивал 1290 рублей в месяц, по новым нормативам обязан оплатить не менее 7700 рублей ежемесячно. Причем отказаться от данной услуги невозможно по закону. Кстати, повышение цены за вывоз мусора коснётся и рядовых жителей города.

Многие скажут, ничего страшного, пускай предприниматели раскошеливаются, дело то благородное, город от мусора избавляем. Однако в городе вырабатывают мусор не только бизнес, но и бюджетные организации и учреждения, где так же в разы вырастает стоимоть услуги по вывозу отходов.

Не нужно углублять переработку, устанавливать раздельные контейнеры и прочую экологическую лабуду, а просто поднять цены на свои услуги, прикрываясь президентом и правительством, и твоя организация с прибылью.

По секрету сообщу, некоторые предприниматели нашли организации из Калининграда, которые готовы оказывать услугу по вывозу бытовых отходов в Калиниград, причем в два и более раза дешевле, чем предлагает АО «Утилизация мусора».
Теги: мусор
255 просмотров   |   4 комментария   |   Автор: Юрий Лактионов
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Егорычева
# 1Егорычева
пришло время тебя уволить
Сегодня, 18:16   ЦитироватьОтветить0
Партия диванных блогеров
# 2Партия диванных блогеров
Я офигиваю от способности Юрия Лактионова ставить в неловкую позицию жуликов и воров. Правда толк от этого есть не всегда. А уволить, ну точно увалят.
Сегодня, 20:00   ЦитироватьОтветить0
Кретов
# 3Кретов
Юрий Михайлович хочу Вас пригласить завтра утром на экскурсию на полигон захоронения отходов. Утром за Вами заедут четверо моих сотрудников.
Сегодня, 20:05   ЦитироватьОтветить1
Гость Alex12cm
# 4Гость Alex12cm
Я так понимаю, что тариф на вывоз ТКО г-н Кретов в этом году установил на своё усмотрение, являясь при этом монополистом в этой сфере в нашем районе. Нужно жаловаться на него в антимонопольный орган, чтобы проверили обоснованность тарифа.
Сегодня, 20:24   ЦитироватьОтветить0

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