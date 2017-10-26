Досрочная пенсия. Миф или реальность
28 октябрь 2017, 16:56
В последние время сотрудники районных пенсионных фондов все чаще стали отказывать соискателям в назначении честно заработанной досрочной трудовой пенсии. Отказывают практически всем и, в большинстве случаев, отказ носит незаконный и необоснованный характер.Теги: пенсия
Большинство претендентов на досрочную трудовую пенсию верят некомпетентным работникам пенсионных фондов, и прекращают попытки монетизировать законно заработанные льготы. Отстаивать свои пенсионные права в суде решаются в среднем менее четверти «льготных пенсионеров».
Трудящихся восточной части области обслуживает Черняховское межрайонное управление ПФР. Соответственно все споры по назначению досрочной трудовой пенсии жителям приходится решать в Черняховском городском суде. Стоит отметить, что поисковик сайта Черняховского суда выдает 16 страниц судебных дел (порядка полутысяч) где стороной ответчика значится Черняховское межрайонное управление ПФР.
Причем ПФР большую часть дел (процентов 90) проиграли и суд удовлетворил иски граждан, признав за ними право на досрочную трудовую пенсию. Большой процент проигрышных дел со стороны ПФР свидетельствует о том, что некомпетентные сотрудники пенсионных служб выдают необоснованные отказы и лишают трудящихся честно заработанных льгот. Но и выигранное в суде дело не всякий раз гарантирует, что некомпетентные и обнаглевшие от своей безнаказанности работники ПФР тут же восстановят Ваши нарушенные пенсионные права. На городском портале была уже статья о правовом беспределе, утроенном сотрудниками отделений ПФР в 2016 году.
После публикации статьи, в Гусеве и Черняховске произошла смена руководителей местных отделов ПФР, но принципиальной смены стиля работы со стороны некомпетентных работников ПФР так пока и не предвидится. Более того, отказы в назначении досрочной пенсии приобрели более наглые и циничные формы.
26.10.2017 года при рассмотрении очередного иска к ПФР, судья Черняховского городского суда была очень удивлена и поражена откровенной незаконностью отказа в назначении досрочной трудовой пенсии.
Откровенно некомпетентный и незаконный документ был состряпан работником Гусевского отдела ПФР Прокопченко О.П.. Оформляя отказ в назначении досрочной трудовой пенсии, сей «специалист» произвела подмену требований к профессии для назначения пенсии заявленной соискателем, с требованиями совсем другой профессии.
Произошло это умышленно, в результате самоуправства, или по профессиональной непригодности «специалиста» Прокопченко О.П. предстоит выяснить Следственному Комитету. Так или иначе работники ПФР всё равно ответят за свои незаконные действия, после вступления в силу решения суда. Заявление в Следственный Комитет проверить действия Прокопченко О.П. на наличие признаков самоуправства уже написано.
Вам, уважаемые читатели, хотелось бы напомнить, что кроме вас самих никто ваши права не защитит. Ваша досрочная пенсия заработана вами в тяжелых условиях труда, связанным с причинением вреда вашему здоровью. И никакая некомпетентная сотрудница ПФР не имеет никакого морального права незаконно отказывать вам в заработанных льготах. Не надо опускать рук. Идите в суд. Суд на вашей стороне.
Большинство претендентов на досрочную трудовую пенсию верят некомпетентным работникам пенсионных фондов, и прекращают попытки монетизировать законно заработанные льготы. Отстаивать свои пенсионные права в суде решаются в среднем менее четверти «льготных пенсионеров».
Трудящихся восточной части области обслуживает Черняховское межрайонное управление ПФР. Соответственно все споры по назначению досрочной трудовой пенсии жителям приходится решать в Черняховском городском суде. Стоит отметить, что поисковик сайта Черняховского суда выдает 16 страниц судебных дел (порядка полутысяч) где стороной ответчика значится Черняховское межрайонное управление ПФР.
Причем ПФР большую часть дел (процентов 90) проиграли и суд удовлетворил иски граждан, признав за ними право на досрочную трудовую пенсию. Большой процент проигрышных дел со стороны ПФР свидетельствует о том, что некомпетентные сотрудники пенсионных служб выдают необоснованные отказы и лишают трудящихся честно заработанных льгот. Но и выигранное в суде дело не всякий раз гарантирует, что некомпетентные и обнаглевшие от своей безнаказанности работники ПФР тут же восстановят Ваши нарушенные пенсионные права. На городском портале была уже статья о правовом беспределе, утроенном сотрудниками отделений ПФР в 2016 году.
После публикации статьи, в Гусеве и Черняховске произошла смена руководителей местных отделов ПФР, но принципиальной смены стиля работы со стороны некомпетентных работников ПФР так пока и не предвидится. Более того, отказы в назначении досрочной пенсии приобрели более наглые и циничные формы.
26.10.2017 года при рассмотрении очередного иска к ПФР, судья Черняховского городского суда была очень удивлена и поражена откровенной незаконностью отказа в назначении досрочной трудовой пенсии.
Откровенно некомпетентный и незаконный документ был состряпан работником Гусевского отдела ПФР Прокопченко О.П.. Оформляя отказ в назначении досрочной трудовой пенсии, сей «специалист» произвела подмену требований к профессии для назначения пенсии заявленной соискателем, с требованиями совсем другой профессии.
Произошло это умышленно, в результате самоуправства, или по профессиональной непригодности «специалиста» Прокопченко О.П. предстоит выяснить Следственному Комитету. Так или иначе работники ПФР всё равно ответят за свои незаконные действия, после вступления в силу решения суда. Заявление в Следственный Комитет проверить действия Прокопченко О.П. на наличие признаков самоуправства уже написано.
Вам, уважаемые читатели, хотелось бы напомнить, что кроме вас самих никто ваши права не защитит. Ваша досрочная пенсия заработана вами в тяжелых условиях труда, связанным с причинением вреда вашему здоровью. И никакая некомпетентная сотрудница ПФР не имеет никакого морального права незаконно отказывать вам в заработанных льготах. Не надо опускать рук. Идите в суд. Суд на вашей стороне.
С Уважением,
М.Т. Каримов.
М.Т. Каримов.
413 просмотров | 1 комментарий | Автор: Мирхат Каримов
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