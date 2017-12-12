12 декабрь 2017, 12:53

Семейное кафе «Апельсин переехало в новое, просторное помещение по адресу ул. Тимирязева 8, Ждем родителей и их детей провести у нас день рождения, юбилей, детский праздник, выпускной, мастер-класс. Семейное кафе «Апельсин» - это новый формат приятного и полезного семейного отдыха, которого так не хватает в нашем городе! У нас есть всё для проведения любого мероприятия: банкетный зал, игровая комната, аниматоры, аквагрим, тамада, взрослое и детское меню.Дорогие родители, по вашим многочисленным просьбам приглашаем на мастер-класс по приготовлению пиццы для ваших детей 17 декабря в 12-00!!! Набор группы от 4 до 8 лет. Программа: Знакомство со сказочным героем, приготовление пиццы, игры, конкурсы, а потом ребятишки поиграют в игровой комнате. Программа рассчитана на 1,5 часа! Приходите, будет очень вкусно и весело.Скоро Новый год! Спешите записать ребенка на Новогодний праздник в нашем кафе! Количество мест! Вас ждут в гости Дед мороз, Снегурочка и сказочные герои. Формирование групп до 15 человек по возрастной категории. Утренники будут проходить 29 и 30 декабря, при формировании групп, время проведения будем уточнять. Стоимость 250 руб с ребенка. Справки по тел.: 8-921-262-45-74.