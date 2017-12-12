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Семейное кафе апельсин переехало

12 декабрь 2017, 12:53
Семейное кафе апельсин переехало
Семейное кафе «Апельсин переехало в новое, просторное помещение по адресу ул. Тимирязева 8, Ждем родителей и их детей провести у нас день рождения, юбилей, детский праздник, выпускной, мастер-класс. Семейное кафе «Апельсин» - это новый формат приятного и полезного семейного отдыха, которого так не хватает в нашем городе! У нас есть всё для проведения любого мероприятия: банкетный зал, игровая комната, аниматоры, аквагрим, тамада, взрослое и детское меню.

Дорогие родители, по вашим многочисленным просьбам приглашаем на мастер-класс по приготовлению пиццы для ваших детей 17 декабря в 12-00!!! Набор группы от 4 до 8 лет. Программа: Знакомство со сказочным героем, приготовление пиццы, игры, конкурсы, а потом ребятишки поиграют в игровой комнате. Программа рассчитана на 1,5 часа! Приходите, будет очень вкусно и весело.

Скоро Новый год! Спешите записать ребенка на Новогодний праздник в нашем кафе! Количество мест ограничено! Вас ждут в гости Дед мороз, Снегурочка и сказочные герои. Формирование групп до 15 человек по возрастной категории. Утренники будут проходить 29 и 30 декабря, при формировании групп, время проведения будем уточнять. Стоимость 250 руб с ребенка. Справки по тел.: 8-921-262-45-74.

Подробнее о нашем кафе можно посмотреть в разделе «Предприятия».
Теги: Апельсин
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Гость Елена
# 1Гость Елена
Молодцы! Удачи и процветания. Проводили мастер-класс, ребята в восторге!
Вчера, 13:52   ЦитироватьОтветить2

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