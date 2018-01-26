Спрос на курорты Турции по акции раннего бронирования вырос в несколько раз

26 январь 2018, 14:23

Турция всегда пользовалась большим спросом, и летний сезон 2018 не станет исключением. Уже в январе 2018 года объём запросов по турецкому направлению на стадии раннего бронирования (РБ) увеличился в несколько раз, и это скажется на росте цен на данное направление в летний период. Представители турагентства «ПРООТДЫХ» сообщают, что нет ничего удивительного в том, что цены на туры ближе к сезону действительно вырастут.: «Интерес к направлению высокий, туры по акции бронируются достаточно активно. При этом стоимость по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась, цены стали выше примерно на 10%. Стоимость туров на человека на неделю с вылетом из Калининграда при двухместном размещении по системе «Всё включено» начинается от 17 000 руб. (дополнительно оплачивается топливный сбор).Контракты между отелями и туроператорами заключены с условием более выгодной цены при оплате номеров заранее, за несколько месяцев до заезда. В них прописан определенный пункт по акции раннего бронирования. Размер скидки на проживание постепенно уменьшается по окончании января, февраля, марта. Данная акция и существует для того, чтобы продавать туры со скидками на проживание, которые иногда достигают 40-50%. В целом так и должно быть. По окончании акции РБ, конечно, цена станет выше.»: «К сожалению, за туроператором всегда остается право в любой момент увеличить цену на турпакет в связи с хорошим спросом. Покупка тура более, чем за полгода до вылета уже стала устоявшимся трендом для россиян. Еще несколько лет назад бронирование тура за пару месяцев до вылета казалось фантастикой, а сейчас по акции РБ у нас есть заявки даже на осень 2018. Планируя поездку нужно помнить, что отели с лучшим соотношением цены и качества раскупаются в первую очередь. Наши туристы научились планировать свой отдых, убедившись на опыте, что бронируя тур в разгар сезона им придется за те же условия отдыха платить больше. Мы приглашаем всех в новый просторный офис «ПРООТДЫХа» по адресу: г. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 3. Наш мобильный телефон: 525-526. Мы воплощаем Ваши мечты!»