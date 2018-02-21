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Информационный сайт города Гусева

Любовь Дёмушкина приглашает женщин на занятия в фитнес-студию

21 февраль 2018, 10:22
Любовь Дёмушкина приглашает женщин на занятия в фитнес-студию
Всех милых женщин, кто стремится совершенствоваться, расширить круг единомышленников, кто стремится к здоровому образу жизни (особо приветствуется вегетарианство и кто еще только на пути к нему), Любовь Дёмушкина приглашает на занятия в свою фитнес-студию.

Здесь проводятся женские физкультурно–оздоровительные практики «Женское ассорти», позволяющие шаг за шагом оздоравливать организм, а главное, научиться принимать и понимать женскую природу, развивая свою женственность, чувственность, душевность, совершенствуясь, как Прекрасная Женщина — чудо природы в нашем мироздании.

С понедельника по субботу в 18:30 — основные группы.
Во вторник и четверг в 17:30 — подготовительная группа.

Занятия проходят по адресу: улица Московская, 36A (ориентир — краеведческий музей).

Запись по телефону: 8-921-261-10-68.
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