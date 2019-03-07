«БалтГазСтрой»: всем женщинам проект в подарок при заключении договора на строительные работы

7 марта 2019, 17:49

В качестве подарка дорогим нашим женщинам, обратившимся к нам в марте с предложением газифицировать свой дом, квартиру, при заключении договора на строительно-монтажные работы дарим проект в подарок.



Звоните по телефонам +7 906 214-81-11, 84012-526293, либо приходите по адресу офиса фирмы на улицу Толстова, 3, второй этаж, ориентир фирма «Проект». Пенсионерам и ветеранам скидка 10%.

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