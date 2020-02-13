Организация свадебного кортежа с арендованными автомобилями в Калининграде

Преимущества аренды авто на свадьбу

Обратившись за помощью к друзьям и близким родственникам, вы лишите их полноценного праздника.

Кортеж, сформированный из разноцветных автомобилей разных марок, смотрится нелепо и презентабельно. Более того, поиск знакомого водителя с личным лимузином — для главной машины кортежа — может оказаться неразрешимой задачей.

Не стоит целиком полагаться на знакомых автовладельцев — машины часто ломаются в самый неподходящий момент. Сервис по аренде авто «MAXRENT» каждому своему клиенту дает гарантию соблюдения указанных в договоре условий. В строго обозначенное время по указанного адресу вас будет ждать нужное количество машин.



Ключевые аспекты аренды машин на свадьбу

Можно ли представить современное свадебное торжество без роскошного кортежа? Поездка в ЗАГС и прогулки по самым красивым местам Калининграда — это одна из немногочисленных традиций, до сих пор соблюдаемых молодоженами. Собственно, этим и объясняется популярность такой услуги, как прокат свадебных машин.Как показывает практика, прокат машин представительского и бизнес класса — наиболее подходящий вариант при планировании свадебного кортежа (разумеется, если вы не являетесь обладателем собственного роскошного автопарка). Многие пытаются решить этот вопрос путем привлечения знакомых автовладельцев, но такой подход имеет свои очевидные недостатки:Заключение договора с прокатной компанией — это оптимальный вариант организации свадебного кортежа. В этом случае вы можете рассчитывать на аренду авто с водителем, что позволит всем гостям полноценно отдохнуть на празднике и без приключений добраться домой.1. Для того, чтобы такое счастливое событие, как свадьба, не омрачилось досадными неприятностями, необходимо со всей серьезностью подойти к вопросу организации кортежа. Начинать подготовку следует с выбора подходящей компании, которых в Калининграде функционирует не один десяток.2. Далее в зависимости от количества приглашенных на торжество гостей определяется число автотранспорта. Небольшой совет: на всякий случай закажите машины с небольшим запасом. Даже если всем пассажирам хватит мест, свободные сидения обязательно пригодятся для перевозки цветов, подарков, прочих вещей.3. Машина молодоженов — самая роскошная в кортеже. Авто для гостей — более скромные, но тоже нарядные и комфортные. Также в компании «MAXRENT» можно заказать современный минивэн или микроавтобус, где смогут разместиться 6 — 19 человек. Отдельное внимание следует уделить принципу рассаживания гостей в машинах: для разных возрастных категорий желательно предусмотреть отдельный транспорт. Если в кортеже предусматривается несколько автомобилей, важно соблюсти принцип единой цветовой гаммы.4. Украшать машины молодожены могут своими силами или обратиться к услугам прокатной компании. Разумеется, второй вариант предпочтителен, поскольку работу будет выполнять специально подготовленный специалист, отлично разбирающийся в тонкостях свадебных дизайнов, владеющий определенными техниками современного декора. Несомненно, все автомобили в кортеже должны быть оформлены в едином стиле.5. Оформлять заказ на аренду машин для свадебного кортежа нужно заблаговременно, чтобы в самый последний момент не тратить свои силы и время на решение этой проблемы. Важно помнить, что популярность этой услуги достигает своего пика весной и осенью — в традиционные «свадебные» сезоны.Получить более подробную информацию об аренде машин в Калининграде, а также сориентироваться по ценам и моделям, вы сможете на официальном сайте «MAXRENT».236038, Россия г. Калининград, ул. Юбилейная, 2.+7 (401-29) 9-94-44avtoprokat-maxrent.ru