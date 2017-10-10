В автоцентре «Техник» на Малахова скидки 10% на запчасти
10 октябрь 2017, 16:34
Успейте купить запчасти для вашего автомобиля по акции.Теги: Техник
В автоцентре «Техник», что расположен на улице Малахова, 10 а объявлена акция. Всем покупателям запчастей для любых моделей легковых автомобилей, а также микроавтобусов и автобусов скидка 10 %. Акция продлится до конца осени.
Подробнее об акции узнавайте в сервисном центре по тел.
Больше информации о нашем автоцентре в разделе «Предприятия Гусевского района».
В автоцентре «Техник», что расположен на улице Малахова, 10 а объявлена акция. Всем покупателям запчастей для любых моделей легковых автомобилей, а также микроавтобусов и автобусов скидка 10 %. Акция продлится до конца осени.
Подробнее об акции узнавайте в сервисном центре по тел.
Больше информации о нашем автоцентре в разделе «Предприятия Гусевского района».
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