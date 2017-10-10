В автоцентре «Техник» на Малахова скидки 10% на запчасти

10 октябрь 2017, 16:34

Успейте купить запчасти для вашего автомобиля по акции.В автоцентре «Техник», что расположен на улице Малахова, 10 а объявлена акция. Всем покупателям запчастей для любых моделей легковых автомобилей, а также микроавтобусов и автобусов скидка 10 %. Акция продлится до конца осени.Подробнее об акции узнавайте в сервисном центре по тел.