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В автоцентре «Техник» на Малахова скидки 10% на запчасти

10 октябрь 2017, 16:34
Успейте купить запчасти для вашего автомобиля по акции.

В автоцентре «Техник», что расположен на улице Малахова, 10 а объявлена акция. Всем покупателям запчастей для любых моделей легковых автомобилей, а также микроавтобусов и автобусов скидка 10 %. Акция продлится до конца осени.

Подробнее об акции узнавайте в сервисном центре по тел.

Больше информации о нашем автоцентре в разделе «Предприятия Гусевского района».
Теги: Техник
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