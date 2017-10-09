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В развлекательном комплексе «Старая Мельница» вход по пятницам для девушек бесплатный

9 октябрь 2017, 20:20
Подробности акции узнавайте у менеджеров.

В развлекательном комплексе «Старая Мельница», который находится недалеко от Гусева, всю осень проходит акция. Представительницам прекрасного пола вход по пятницам совершенно бесплатный.

Для молодых людей вход всего 100 рублей.

Все вопросы по тел.: 8 921 608 07 08.

Больше информации о нашем комплексе в разделе «Предприятия Гусевского района».
Теги: Старая Мельница
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