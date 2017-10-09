В развлекательном комплексе «Старая Мельница» вход по пятницам для девушек бесплатный

9 октябрь 2017, 20:20

Подробности акции узнавайте у менеджеров.В развлекательном комплексе «Старая Мельница», который находится недалеко от Гусева, всю осень проходит акция. Представительницам прекрасного пола вход по пятницам совершенно бесплатный.Для молодых людей вход всего 100 рублей.Все вопросы по тел.: 8 921 608 07 08.