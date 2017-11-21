База строительных материалов «ИнтерДизайн»

21 ноябрь 2017, 16:31

Магазин «СаДогороД»

Магазин «Спецодежды»

Магазин «ЭлеМент»

Металлопрокат, кирпич и газосиликат, пиломатериалы и другие крупные строительные материалы. Представлен большой выбор лестниц, строительных лесов, бетоносмесителей, тротуарной плитки, кровельных и изоляционных материалов. Большая территория бывшей фабрики «Чайка», на которой расположены три магазина:Здесь представлен широкий ассортимент садового инвентаря, от самого простого до сложного. Всегда в наличии и под заказ современные газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, культиваторы производства известных марок STIHL и VIKING. Кстати здесь же, при магазине, имеется сервисный центр, куда вы можете обратиться за помощью в случае необходимости.Богатый выбор семян, рассады и саженцев плодовых и декоративных пород деревьев и кустарников, а также специальных грунтов, удобрений и подкормок для самых разнообразных растений.Комбикорма для кроликов, поросят, перепелят, цыплят по приемлемым ценам.Чтобы сделать ваш приусадебный участок более безопасным и комфортным здесь вы можете подобрать различные ограждения.Активные поклонники бани и сауны смогут подобрать здесь все для действительно «легкого пара». А любителям отдыха на свежем воздухе в магазине «СаДогород» предложат мангалы, шампуры, решетки для гриля и все сопутствующие товары.В зимний период у нас представлен большой ассортимент новогоднего товара (елки, сосны, елочные игрушки, мишура, светодиодные гирлянды и многое другое).Широкий ассортимент спецодежды и спецобуви, СИЗов для работников всех отраслей.Вас приятно удивит выбор текстильной продукции (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, халаты и многое другое). И это еще не все! Посуда, кухонные аксессуары, аксессуары для ванных комнат и бытовая химия на любой вкус и кошелек.Отделочные материалы (краски, лаки, грунтовки, метизы, малярный инструмент, входные и межкомнатные двери, настенную и напольную плитку, а также большой ассортимент сухих смесей клеев и цемента).Отдел напольных покрытий, в котором представлено все для тепла и уюта вашего дома! Ламинат, паркетная доска, линолеум, плинтус на любой вкус, ковролин, ковры, коврики.Продаем сезонный товар: топливные пеллеты, брикеты и уголь.Все это вы найдете у нас!Представлен большой ассортимент товара для: отопления, электрики, водоснабжения, канализации, инструмент ручной и электрический.Вам помогут подобрать трубы нужного диаметра и весь необходимый к ним крепеж. В магазине представлен огромный выбор водонагревателей, котел отопления, радиаторов, все необходимое для электрических теплых полов.Также представлен широкий ассортимент смесителей и сантехники на любой вкус и кошелек. Кроме того, вам предложат любые товары для качественной проводки электрики и установки освещения: от надежных кабелей и выключателей до современных светодиодных панелей, светильников и уличных фонарей.А если определенного товара у нас не окажется, то наши менеджеры с радостью вам помогут и привезут его под заказ. Тел. 8-40143-3-33-03 – Менеджеры.Наша цель – не просто продать вам товар – а решить вашу проблему!Магазин «ИнтерДизайн» предоставляет платные услуги: распил пиломатериалов, резка металла, оверлок, колеровка красок и аренда паяльного аппарата.У нас действует гибкая система скидок! Постоянно проходят самые различные акции! Осуществляем доставку. Нужную вам информацию уточняйте у продавцов.