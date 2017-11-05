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Минувшей ночью на улице Красноармейской сгорела строительная бытовка

5 ноябрь 2017, 12:03
Минувшей ночью на улице Красноармейской сгорела строительная бытовка
5 ноября в 03.07 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Красноармейской в городе Гусеве. Полностью сгорела строительная бытовка размером 3х3 метра.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
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