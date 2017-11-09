Минувшей ночью на улице Октябрьской неизвестные снова разбили стекло на автомобиле «Тойота Камри»
9 ноябрь 2017, 12:03
Сегодня ночью, 9 ноября 2017 года, во дворе дома № 19 по улице Октябрьской очередной раз разбили заднее стекло на автомобиле «Тойота Камри», принадлежащем господину Липчанскому Андрею. Мы об этом писали недавно.
По словам жителей данное приключение с этим автомобилем происходит уже не первый раз.
«Черная куртка, шапка вязанка, на ногах туфли с каблуком, прихрамывал на одну ногу. Злоумышленник деловито разбил сначала фонарь во дворе, потом спокойно разбил заднее стекло на машине и не спеша удалился в сторону железной дороги. Полиция естественно прибыла на место происшествия, однако, так как это происходит не первый раз, надежды на нее мало. Следующий раз постараемся сделать фото нападавшего, возможно после этого найдут злоумышленников», - рассказал очевидец, проживающий в этом доме.
Жильцы дома живут в страхе, что из-за криминальных разборок может произойти непоправимое – погибнут люди и пострадает их имущество.
Кстати, зарплата в полиции не повышалась уже пять лет, ее обещают повысить в среднем на 5.5% с января 2018 года, возможно после этого преступление будет раскрыто.
По словам жителей данное приключение с этим автомобилем происходит уже не первый раз.
«Черная куртка, шапка вязанка, на ногах туфли с каблуком, прихрамывал на одну ногу. Злоумышленник деловито разбил сначала фонарь во дворе, потом спокойно разбил заднее стекло на машине и не спеша удалился в сторону железной дороги. Полиция естественно прибыла на место происшествия, однако, так как это происходит не первый раз, надежды на нее мало. Следующий раз постараемся сделать фото нападавшего, возможно после этого найдут злоумышленников», - рассказал очевидец, проживающий в этом доме.
Жильцы дома живут в страхе, что из-за криминальных разборок может произойти непоправимое – погибнут люди и пострадает их имущество.
Кстати, зарплата в полиции не повышалась уже пять лет, ее обещают повысить в среднем на 5.5% с января 2018 года, возможно после этого преступление будет раскрыто.
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