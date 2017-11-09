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Минувшей ночью на улице Октябрьской неизвестные снова разбили стекло на автомобиле «Тойота Камри»

9 ноябрь 2017, 12:03
Минувшей ночью на улице Октябрьской неизвестные снова разбили стекло на автомобиле «Тойота Камри»
Сегодня ночью, 9 ноября 2017 года, во дворе дома № 19 по улице Октябрьской очередной раз разбили заднее стекло на автомобиле «Тойота Камри», принадлежащем господину Липчанскому Андрею. Мы об этом писали недавно.

По словам жителей данное приключение с этим автомобилем происходит уже не первый раз.

«Черная куртка, шапка вязанка, на ногах туфли с каблуком, прихрамывал на одну ногу. Злоумышленник деловито разбил сначала фонарь во дворе, потом спокойно разбил заднее стекло на машине и не спеша удалился в сторону железной дороги. Полиция естественно прибыла на место происшествия, однако, так как это происходит не первый раз, надежды на нее мало. Следующий раз постараемся сделать фото нападавшего, возможно после этого найдут злоумышленников», - рассказал очевидец, проживающий в этом доме.

Жильцы дома живут в страхе, что из-за криминальных разборок может произойти непоправимое – погибнут люди и пострадает их имущество.

Кстати, зарплата в полиции не повышалась уже пять лет, ее обещают повысить в среднем на 5.5% с января 2018 года, возможно после этого преступление будет раскрыто.
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Пупкин
# 1Пупкин
Надо новость новому прокурору города передать. Есть шанс взбодрить полицию за бездеятельность.
Сегодня, 12:13   ЦитироватьОтветить5
Вор в законе
# 2Вор в законе
Полиция в теме. Но не они здесь власть.
Сегодня, 12:17   ЦитироватьОтветить2
Законник
# 3Законник
Область у нас "красная". Поэтому без правоохранительных органов никто и шагу не сделает. Странно, что такие вопросы вообще на сайт выносят.
Сегодня, 12:20   ЦитироватьОтветить5
Горожанин
# 4Горожанин
В масштабах страны и области происходят знаменательные события, руководителей печатных изданий и депутатов сажают за публикации, этим СК и полиция находит время заниматься, а тут просто кто то кому то денег должен наверно. Может вопрос и будет решать полиция, так как он получил общественное звучание. А жителям дома я бы посоветовал распространить данную новость по социальным сетям, пускай народ знает, что происходит в родном городе Гусеве.
Сегодня, 12:34   ЦитироватьОтветить4
Гусевец
# 5Гусевец
Мне тоже один чел денег должен, добровольно отдавать не желает, может обратится к смотрящему, вижу что он, в отличии от властей, слово держит. На весь город страху нагнали.
Сегодня, 12:54   ЦитироватьОтветить3
Жительница Крайнего севера
# 6Жительница Крайнего севера
Планировала в ваш город переехать жить, очень мне понравился по отзывам. Красивый уютный и тихий городок. Вот сейчас поняла что не тихий. У вас как и у нас - неспокойно.
Сегодня, 13:31   ЦитироватьОтветить1
ООО ЭНЕРГО СТРОЙ :-)
# 7ООО ЭНЕРГО СТРОЙ :-)
Будет платить за работу,а то кинул столько людей.Вот и приходится жертвовать машиной,Не хера зарабатывать на чужом воробейгорбу
Сегодня, 13:55   ЦитироватьОтветить1
Интересующийся
# 8Интересующийся
Цитата: ООО ЭНЕРГО СТРОЙ :-)
Будет платить за работу,а то кинул столько людей.Вот и приходится жертвовать машиной,Не хера зарабатывать на чужом воробейгорбу

Вы случайно не хромаете на одну ногу?
«Черная куртка, шапка вязанка, на ногах туфли с каблуком, прихрамывал на одну ногу."
Сегодня, 14:10   ЦитироватьОтветить1
Гость александр
# 9Гость александр
ищут пожарные,ищет полиция,ищут ни как не могут найти.народ кто знает как выйти на смотрящего,просто есть пару не решенных вопросов,думаю поможет.
Сегодня, 14:18   ЦитироватьОтветить1
Гость александр
# 10Гость александр
Законник,
область у нас Калининградская а вот зона "красная"
Сегодня, 14:20   ЦитироватьОтветить0
Смотрящий
# 11Смотрящий
Гость александр,
Ты телефончик то оставь.
Сегодня, 15:16   ЦитироватьОтветить1
ООО ЭНЕРГО СТРОЙ :-)
# 12ООО ЭНЕРГО СТРОЙ :-)
Интересующийся,
Не не хромаю
Сегодня, 15:24   ЦитироватьОтветить0
Соседи
# 13Соседи
Вор в законе,
ООО ЭНЕРГО СТРОЙ  :-),
"Воробей горб" это Куриловичи и Канаевы? Хахаха рассмешили) Нашлись смотрящие за городом, шпана пакостная
Сегодня, 15:37   ЦитироватьОтветить1

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