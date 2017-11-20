В поселке Кубановка столкнулись автомобили «Ауди» и «Форд», один из водителей госпитализирован

20 ноябрь 2017, 12:13

В поселке Кубановка Гусевского района на улице Центральной столкнулись автомобили «Ауди» и «Форд». В результате ДТП 48 -летний водитель «Форда» госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Авария произошла 18 ноября в 05:55. 27-летний водитель автомобиля «Ауди» в условиях гололеда выбрал небезопасный скоростной режим и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Форд», который двигался во встречном направлении.

466 просмотров