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В Гусеве закоптило помещение магазина из-за сгоревших на улице дров

22 ноябрь 2017, 12:51
В Гусеве закоптило помещение магазина из-за сгоревших на улице дров
21 ноября 2017 года в 03.39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Победы в городе Гусеве. Горели дрова около одного из магазинов на площади 30 квадратных метров. Помещения магазина закопчены.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
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