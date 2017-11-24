В районе городского парка из воды вытащили женщину в истерическом состоянии
24 ноябрь 2017, 12:55
Жители Гусева вытащили на берег тонущую в водоеме под мостом женщину. Как сообщает группа системы 112 «ВКонтакте», инцидент произошел 23 ноября в 16:03, в районе городского парка.Теги: система 112
В экстренные службы позвонил житель Гусева, который сообщил, что в районе городского парка под мостом в воде была обнаружена женщина. Прохожие вытащили ее на берег, женщина находилась в сознании, в истерическом состоянии. На вызов были назначены необходимые службы.
В экстренные службы позвонил житель Гусева, который сообщил, что в районе городского парка под мостом в воде была обнаружена женщина. Прохожие вытащили ее на берег, женщина находилась в сознании, в истерическом состоянии. На вызов были назначены необходимые службы.
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