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Новости / Происшествия

В районе городского парка из воды вытащили женщину в истерическом состоянии

24 ноябрь 2017, 12:55
В районе городского парка из воды вытащили женщину в истерическом состоянии
Жители Гусева вытащили на берег тонущую в водоеме под мостом женщину. Как сообщает группа системы 112 «ВКонтакте», инцидент произошел 23 ноября в 16:03, в районе городского парка.

В экстренные службы позвонил житель Гусева, который сообщил, что в районе городского парка под мостом в воде была обнаружена женщина. Прохожие вытащили ее на берег, женщина находилась в сознании, в истерическом состоянии. На вызов были назначены необходимые службы.
Теги: система 112
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Гость гость
# 1Гость гость
Вода холодная, да и река теперь полноводная. А женщина немолодая, говорят. Хорошо, что спасли человека, увидели. Раз в сознании была, значит сразу заметили.
Вчера, 14:11   ЦитироватьОтветить1
Я
# 2Я
Верните русалку на место.
Вчера, 19:01   ЦитироватьОтветить1
Работник
# 3Работник
Улыбнуло,что Вам действительно наверное стыдно,на нет,не стыдно,просто мама подсуетилась и маме позвонила и мама маме надавила на жалость с элементом административного ресурса работодателя, как про Михайлова гадости пишут - не удаляют,как про администрацию - не удаляют, работяг обливают,Самсонова,Иванову,ещё кого - редкий случай с комментарием «жалоба»,а тут - без Фамилии,без адреса и так оперативно все исчезло...
Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить1

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