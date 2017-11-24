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Полиция Гусева разыскивает скрывшегося от суда Николая Колесникова

24 ноябрь 2017, 13:33
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Колесников Николай Иванович, 1956 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством».

Мужчина, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, скрывается от мирового суда города Гусева. По оперативным данным, он может находиться в Гурьевском районе или в городе Калининграде.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые, стрижка короткая, хромает, татуировка на левом плече в виде эмблемы «ВДВ», на правом плече - в виде черепа и кинжала.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Колесникова, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(4012)552-605, 8(40143) – 3-32-81, 3-24-10, 01 или 112.
Теги: розыск
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кирюша ролекс
# 1кирюша ролекс
видать мужик давно наплевал на самый гуманный суд в мире и им приблежённых шакалов--особенно после того видать как их переминовали в полицаев которые мучили партизанов в великую отечественную
Вчера, 15:37   ЦитироватьОтветить4

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