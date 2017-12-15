На трассе под Гусевом столкнулись автомобили «Лексус» и «Мерседес», один из водителей госпитализирован

15 декабрь 2017, 09:52

В Гусевском районе на трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров» лоб в лоб столкнулись автомобили «Лексус» и «Мерседес». Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.



Авария произошла 14 декабря в 16:50. 58-летний водитель автомобиля «Лексус» уходя от столкновения с двигавшимся впереди в попутном направлении трактором «Джон Дир» выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Мерседес».



В результате ДТП пассажир автомобиля «Лексус» госпитализирован.

416 просмотров | 5 комментариев