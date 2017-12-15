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На трассе под Гусевом столкнулись автомобили «Лексус» и «Мерседес», один из водителей госпитализирован

15 декабрь 2017, 09:52
В Гусевском районе на трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров» лоб в лоб столкнулись автомобили «Лексус» и «Мерседес». Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 14 декабря в 16:50. 58-летний водитель автомобиля «Лексус» уходя от столкновения с двигавшимся впереди в попутном направлении трактором «Джон Дир» выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Мерседес».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Лексус» госпитализирован.
Теги: авария
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В Гусевском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей
В Гусевском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Ника
# 1Ника
уходя от столкновения с двигавшимся впереди в попутном направлении трактором «Джон Дир» выехал на полосу встречного движения

А как это?Трактор резко затормозил?
Сегодня, 10:45   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 2Гость Гость
Ника,
Наверное водитель Лексуса прост не думал тормозить и поэтому для него впереди идущий трактор посчитался как препятствие и не тормозя решил обогнать.
Сегодня, 11:22   ЦитироватьОтветить3
я
# 3я
Цитата: Ника
уходя от столкновения с двигавшимся впереди в попутном направлении трактором «Джон Дир» выехал на полосу встречного движения

А как это?Трактор резко затормозил?

Часто эти трактора ночью таскают прицеп с не подключёнными фарами.
Сегодня, 11:58   ЦитироватьОтветить0
Роланд
# 4Роланд
Цитата: я
Цитата: Ника
уходя от столкновения с двигавшимся впереди в попутном направлении трактором «Джон Дир» выехал на полосу встречного движения

А как это?Трактор резко затормозил?

Часто эти трактора ночью таскают прицеп с не подключёнными фарами.

как надо лететь чтобы не заметить перед собой трактор в это время? тем более Джон Дир, освещающийся габаритами. Такие дебилы как этот лётчик на Лексусе и гробят ни в чем не виноватых людей на встречке
Сегодня, 12:46   ЦитироватьОтветить0
как-то так
# 5как-то так
Я ехал с Озёрского района за трактором с прицепом ,он ехал без света,догнать такой трактор не сложно,так же как и влететь в него.Не понятно когда он тормозит и поворачивает, рожи бить таким водятлам надо.
Сегодня, 14:41   ЦитироватьОтветить0

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