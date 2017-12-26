Экс-командир мотострелковой роты города Гусева осужден за мошенничество с соляркой
26 декабрь 2017, 12:23
В Калининградской области осужден бывший офицер за мошенничество в особо крупном размере. Речь идет об экс-командире мотострелковой роты, дислоцированной в городе Гусеве Калининградской области, капитане Андрее Черницыне, сообщили калининградским «Вестям» в управлении СКР по Балтийскому флоту.Теги: военные мошеничество
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Черницын, используя свое служебное положение, совершил хищение дизельного топлива Минобороны России в количестве 671,2 кг на общую сумму 20344 рубля.
Похищенным топливом Черницын распорядился по своему усмотрению. В ходе предварительного следствия и в суде офицер вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный государству материальный ущерб.
Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда Андрею Черницыну назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Черницын, используя свое служебное положение, совершил хищение дизельного топлива Минобороны России в количестве 671,2 кг на общую сумму 20344 рубля.
Похищенным топливом Черницын распорядился по своему усмотрению. В ходе предварительного следствия и в суде офицер вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный государству материальный ущерб.
Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда Андрею Черницыну назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.
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