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Экс-командир мотострелковой роты города Гусева осужден за мошенничество с соляркой

26 декабрь 2017, 12:23
Экс-командир мотострелковой роты города Гусева осужден за мошенничество с соляркой
В Калининградской области осужден бывший офицер за мошенничество в особо крупном размере. Речь идет об экс-командире мотострелковой роты, дислоцированной в городе Гусеве Калининградской области, капитане Андрее Черницыне, сообщили калининградским «Вестям» в управлении СКР по Балтийскому флоту.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Черницын, используя свое служебное положение, совершил хищение дизельного топлива Минобороны России в количестве 671,2 кг на общую сумму 20344 рубля.

Похищенным топливом Черницын распорядился по своему усмотрению. В ходе предварительного следствия и в суде офицер вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный государству материальный ущерб.

Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда Андрею Черницыну назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.
Теги: военные мошеничество
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Просто Лось
# 1Просто Лось
Топливо тырилось в кг, это как?
Сегодня, 15:29   ЦитироватьОтветить1
Гость гусева
# 2Гость гусева
Цитата: Просто Лось
Топливо тырилось в кг, это как?

Это же армия круглое носим квадратное котаем
Сегодня, 16:21   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
Какая крупная сумма.
Сегодня, 16:24   ЦитироватьОтветить0
Человек
# 4Человек
В армии топливо в кг считают из-за разности плотности относительно многих факторов воздействия. Я думаю, нужна была "палка", её и назначили, или просто отчёт не вовремя сдал... На самом деле, воры то десятками тонн льют в карманы, и все по красоте и поряде.
Сегодня, 16:27   ЦитироватьОтветить0
Гость Вадим
# 5Гость Вадим
Конечно это плохо и требует реакции командования, но велик ли ущерб? Тут что-то другое, о котором или умалчивают, или не захотели разбираться. Правосудие....
Сегодня, 18:05   ЦитироватьОтветить0
привет
# 6привет
Одни солярку сливают , другие тушенку воруют и на рынке в открытую продают .
Сегодня, 18:46   ЦитироватьОтветить0

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