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В поселке Краснополье сгорела деревянная хозяйственная постройка

8 январь 2018, 13:21
В поселке Краснополье сгорела деревянная хозяйственная постройка
8 января в 01.09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Краснополье Гусевского городского округа. Горела деревянная хозяйственная постройка размерами 3х4 метра.

Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар Краснополье
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